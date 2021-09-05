أبلغ بيت شعر للمتنبي

أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلِمَّ بِدَائِهِ - إِنْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانِهِ
ألم : من الـتألم للمرض .
ألمً : أي أحاط بي
ألم : الهمزة للاستفهام ولم نافية
ألمً : أي أحيط به
إن : شرطية
أنً :من الأنين
آن : مريض
آن : بمعنى حان
المعنى العام للبيت : لقد أحاط بي ألم لم أعرفه من قبل إن جاء وقت شفائه من الله فقد آن ذلك له
ألم : من الـتألم للمرض .
ألمً : أي أحاط بي
ألم : الهمزة للاستفهام ولم نافية
ألمً : أي أحيط به
إن : شرطية
أنً :من الأنين
آن : مريض
آن : بمعنى حان
المعنى العام للبيت : لقد أحاط بي ألم لم أعرفه من قبل إن جاء وقت شفائه من الله فقد آن ذلك له