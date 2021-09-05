أبلغ بيت شعر للمتنبي

A

AMH1398

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2021
المشاركات
12
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلِمَّ بِدَائِهِ - إِنْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانِهِ

ألم : من الـتألم للمرض .
ألمً : أي أحاط بي
ألم : الهمزة للاستفهام ولم نافية
ألمً : أي أحيط به
إن : شرطية
أنً :من الأنين
آن : مريض
آن : بمعنى حان

المعنى العام للبيت : لقد أحاط بي ألم لم أعرفه من قبل إن جاء وقت شفائه من الله فقد آن ذلك له
 
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