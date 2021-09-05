أبلغ بيت شعر للمتنبي

أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلِمَّ بِدَائِهِ - إِنْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانِهِ



ألم : من الـتألم للمرض .

ألمً : أي أحاط بي

ألم : الهمزة للاستفهام ولم نافية

ألمً : أي أحيط به

إن : شرطية

أنً :من الأنين

آن : مريض

آن : بمعنى حان



المعنى العام للبيت : لقد أحاط بي ألم لم أعرفه من قبل إن جاء وقت شفائه من الله فقد آن ذلك له