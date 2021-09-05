مجرد راي 10

مدرسة الحياة :

إنها المدرسة التي تتبنى مفهوم التعلم لا التعليم، حيث لا معلم لا مراقب لا مدير.

والنتيجة: (شخصية معقدة داخلة في بعضاها) أو (شخصية ما شاء الله فهامة وعقل رزين) أو (شخصية يا لطيف، بلاء وشر وشوم)

مخ الهدرة: شكون تحب تكون؟ ​