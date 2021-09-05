مجرد راي 10

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 942
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
مدرسة الحياة:
إنها المدرسة التي تتبنى مفهوم التعلم لا التعليم، حيث لا معلم لا مراقب لا مدير.
والنتيجة: (شخصية معقدة داخلة في بعضاها) أو (شخصية ما شاء الله فهامة وعقل رزين) أو (شخصية يا لطيف، بلاء وشر وشوم)
مخ الهدرة:شكون تحب تكون؟
إنها المدرسة التي تتبنى مفهوم التعلم لا التعليم، حيث لا معلم لا مراقب لا مدير.
والنتيجة: (شخصية معقدة داخلة في بعضاها) أو (شخصية ما شاء الله فهامة وعقل رزين) أو (شخصية يا لطيف، بلاء وشر وشوم)
مخ الهدرة:شكون تحب تكون؟