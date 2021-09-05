مجرد راي 10

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
942
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
مدرسة الحياة:
إنها المدرسة التي تتبنى مفهوم التعلم لا التعليم، حيث لا معلم لا مراقب لا مدير.
والنتيجة: (شخصية معقدة داخلة في بعضاها) أو (شخصية ما شاء الله فهامة وعقل رزين) أو (شخصية يا لطيف، بلاء وشر وشوم)
مخ الهدرة:شكون تحب تكون؟
 
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