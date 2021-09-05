حسنا حسنا مهما حاولنا تجنبه الى انه الواقع انضروا الى ما و صل اليه مجتمعنا الأن

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
137
النقاط
13
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
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السلام عليكم
بسم الله الرحمان الرحيم
كلكم تعرفونني انا ميرا فتاة عادية و طموحة
المهم
اجل اعرف
اه اه اه
استغفر الله
لقد وصلنا الى عصر بدت فيه مكارم الأخلاق اشياء نادرة ان نضرنا الى الواقع بنظرة جدية
فقد بدء بعض (بعض) الشباب التي وصلت اخلاقهم الى اسفل السافلين
بوضع كاميرات تجسس داخل اي هاتف دون ان تدري
و بالتالي فانه يقتحم خصوصيتك
لكن المشكلة ليست هنا فقط
بالو انه يستطيع التحكم به ايضا
اضافة الى انه يستطيع ان يلتقط اي صورة لك و لكِ و يستطييع نشرها
فكم من فتاةتدمرت حياتها و ذهب مستقبلها بسبب مثل هذه المشكلات
و نفس الأمر ينطوي على الأجهزة الأخري مثل الكمبيوتر المحمول و غيرها

اذن الأن مالحل

اولا عندما تشتري هاتف جديدا و بلأخص مستعملا
عليك فحصه افتح الكميرا و قم بفحصه و الم تكن تفقه لمثل هذه الأجهزة استشر احدا من اقاربك او حتى خبيرا
الأن :
افحصوا هواتفكم
لكي لا تكونوا لعبة بين ايدي هؤلاء الناس




ملاحضة :
الموضوع لايعكس ما أواجه بل اردت نشره للتوعية لا غير



اذن ما رئيكم
اخبروني بأرائكم
و اليوم عيد ميلاد
لقد بلغت 13 سنة (اريده ان يبقى ذكرى)
و فقط
اتهلاو في رواحكم
سلام
 
ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,136
النقاط
2,491
محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
الجنس
أنثى

مسرورة جداا جداا بان اكون

اول من يهنئك من اخوانك واخواتك في اللمة الجزائرية

امد الله عمرك في طاعته ورضاه

الموضوع الذي تطرقتى لطرحه
يحتاج للنقاش العميق لما فيه من انحطاط للاخلاق
وغفلة بل غفوة عن ديننا دين الاسلام الحنيف


بوركتى اختى​
 
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