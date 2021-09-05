حسنا حسنا مهما حاولنا تجنبه الى انه الواقع انضروا الى ما و صل اليه مجتمعنا الأن

السلام عليكمبسم الله الرحمان الرحيمكلكم تعرفونني انا ميرا فتاة عادية و طموحةالمهماجل اعرفاه اه اهاستغفر اللهلقد وصلنا الى عصر بدت فيه مكارم الأخلاق اشياء نادرة ان نضرنا الى الواقع بنظرة جديةفقد بدء بعض (بعض) الشباب التي وصلت اخلاقهم الى اسفل السافلينبوضع كاميرات تجسس داخل اي هاتف دون ان تدريو بالتالي فانه يقتحم خصوصيتكلكن المشكلة ليست هنا فقطبالو انه يستطيع التحكم به ايضااضافة الى انه يستطيع ان يلتقط اي صورة لك و لكِ و يستطييع نشرهافكم من فتاةتدمرت حياتها و ذهب مستقبلها بسبب مثل هذه المشكلاتو نفس الأمر ينطوي على الأجهزة الأخري مثل الكمبيوتر المحمول و غيرهااذن الأن مالحلاولا عندما تشتري هاتف جديدا و بلأخص مستعملاعليك فحصه افتح الكميرا و قم بفحصه و الم تكن تفقه لمثل هذه الأجهزة استشر احدا من اقاربك او حتى خبيراالأن :افحصوا هواتفكملكي لا تكونوا لعبة بين ايدي هؤلاء الناسملاحضة :الموضوع لايعكس ما أواجه بل اردت نشره للتوعية لا غيراذن ما رئيكماخبروني بأرائكمو اليوم عيد ميلادلقد بلغت 13 سنة (اريده ان يبقى ذكرى)و فقطاتهلاو في رواحكمسلام