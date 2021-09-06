تصمت أو تجادل

بنت الشمال
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أوت 2021
- المشاركات
- 92
- النقاط
- 5
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً ما نخطىء في تصرفاتنا أو كلامنا
وكثـــيرا ما نتعرض للاساءة من الغير . . !
نحن بشر نمزح،نمرح،نضحك،نناقش مواضيع
لكن أحياناً من حركة أو كلمة عفوية وتلقائية يفهمنا الآخرون بشكل خطأ
فنحاول التوضيح لهم !
لتجنب الفهم المغلوط
أردت طرح السؤال عليكم:
لو أن أحدا فهم كلامكم أو مزاحكم أو تصرفكم بطريقة خاطئة
هل تُفَضِلون الصمْت أوْ الجدَال ..؟!
أتمنى تفاعلكم الطيب مع الموضوع
كثيراً ما نخطىء في تصرفاتنا أو كلامنا
وكثـــيرا ما نتعرض للاساءة من الغير . . !
نحن بشر نمزح،نمرح،نضحك،نناقش مواضيع
لكن أحياناً من حركة أو كلمة عفوية وتلقائية يفهمنا الآخرون بشكل خطأ
فنحاول التوضيح لهم !
لتجنب الفهم المغلوط
أردت طرح السؤال عليكم:
لو أن أحدا فهم كلامكم أو مزاحكم أو تصرفكم بطريقة خاطئة
هل تُفَضِلون الصمْت أوْ الجدَال ..؟!
أتمنى تفاعلكم الطيب مع الموضوع