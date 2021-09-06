تصمت أو تجادل

بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
92
النقاط
5
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً ما نخطىء في تصرفاتنا أو كلامنا
وكثـــيرا ما نتعرض للاساءة من الغير . . !

نحن بشر نمزح،نمرح،نضحك،نناقش مواضيع
لكن أحياناً من حركة أو كلمة عفوية وتلقائية يفهمنا الآخرون بشكل خطأ
فنحاول التوضيح لهم !
لتجنب الفهم المغلوط

أردت طرح السؤال عليكم:
لو أن أحدا فهم كلامكم أو مزاحكم أو تصرفكم بطريقة خاطئة
هل تُفَضِلون الصمْت أوْ الجدَال ..؟!
أتمنى تفاعلكم الطيب مع الموضوع
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,443
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الصمت هو لغة لا يجيدها الجميع، وهو مرحلة في النضوج الفكري حين يصل إليها الإنسان تصبح كلماته أكثر حكمة وعباراته موزونة وذات قيمة وموضوعية.
الجدال يقصد به المحاجة أو المناظرة واستعراض الاراء المدعومة بالحجج والبراهين التى تدعم رأى أحد المتجادلين أو تدعم وجهة نظره على نظيره الاخر ,
1630912478634.png
 
بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
92
النقاط
5
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
شكرا للاضافة المميزة على محتوى الموضوع وسعدت بمرورك الأنيق
ووددت معرفة رأيكم الشخصي فيما يتعلق بالرد أو الصمت،هل أنتم ممن يصمتون أم يجادلون في مثل هاته المواقف؟
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,443
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال بنت الشمال:
شكرا للاضافة المميزة على محتوى الموضوع وسعدت بمرورك الأنيق
ووددت معرفة رأيكم الشخصي فيما يتعلق بالرد أو الصمت،هل أنتم ممن يصمتون أم يجادلون في مثل هاته المواقف؟
إضغط للتوسيع...
العفو اختي
انا افضل الصمت على الجدال لان من وراء الجداء لا ينتج شيء الا الخصومة و العدواة بين الناس
1630913786603.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top