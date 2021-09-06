تصمت أو تجادل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثيراً ما نخطىء في تصرفاتنا أو كلامنا

وكثـــيرا ما نتعرض للاساءة من الغير . . !



نحن بشر نمزح،نمرح،نضحك،نناقش مواضيع

لكن أحياناً من حركة أو كلمة عفوية وتلقائية يفهمنا الآخرون بشكل خطأ

فنحاول التوضيح لهم !

لتجنب الفهم المغلوط



أردت طرح السؤال عليكم:

لو أن أحدا فهم كلامكم أو مزاحكم أو تصرفكم بطريقة خاطئة

هل تُفَضِلون الصمْت أوْ الجدَال ..؟!

أتمنى تفاعلكم الطيب مع الموضوع