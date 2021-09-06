الغيرة بين المتحابين في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته









جميل أن يشعرنا من نحبه بأنه يغار علينا



ولكن كثيراً ما نرى المشاكل تنشأ بين الزوجين وبين المحبين بسبب الغيرة وقد تطغى هذه الغيرة أحياناً وتصل إلى حد الشك والظن والحرمان .. وربما ينتهي الأمر بالطلاق أو انعدام الثقة والحب بين الآخرين بسببها

لماذا تكون الغيرة زائدة عند البعض( رجل أو امرأة) ؟؟ أهي بسبب إنعدام الثقه أم ماذا برأيكم ؟؟

ولماذا تصل أحيانا لحد الشك في الطرف الآخر؟؟



أريد أن أرى اجابتكم وآرائكم حول هذا الموضوع



فـــهـــــل الـــغـــيــرة حــب أم أنانيـــة ؟؟