تمنياتكم لي😍

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني واخواتي في اللمة....والصلاة والسلام على رسول الله...عرسي يوم السبت ان شاء اللهاقتربت لحظات جديدة تماما لحياتي....اقتربت ايام ستكون مختلفة تماما عن حياتي المعتادة...اقترب موعد خروجي من بيت اهلي الى بيت الزوجية...الى اهل جدد...الى شريك العمر الذي اختارني شريكة له ...الى سندي ونبض القلب...ساشتاق الى اهلي في اللمة...ادعولي والعاقبة للي مزاااالو كامل...ساختفي لمدة غيد محددة ههههه....استودعكم الرحمان الذي لا تضيع ودائعه