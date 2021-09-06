تمنياتكم لي😍

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
289
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني واخواتي في اللمة....والصلاة والسلام على رسول الله...عرسي يوم السبت ان شاء الله
اقتربت لحظات جديدة تماما لحياتي....اقتربت ايام ستكون مختلفة تماما عن حياتي المعتادة...اقترب موعد خروجي من بيت اهلي الى بيت الزوجية...الى اهل جدد...الى شريك العمر الذي اختارني شريكة له ...الى سندي ونبض القلب...ساشتاق الى اهلي في اللمة...ادعولي والعاقبة للي مزاااالو كامل...
ساختفي لمدة غيد محددة ههههه....استودعكم الرحمان الذي لا تضيع ودائعه😍
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,599
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ألف ألف مبرووووووك غاليتي ربي يهنيكم ويجعل ايامكم كلها سعادة

ربي يرزقكم الذرية الصالحة
😍😍🌷🌷🌷
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,742
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اخيتي بارك الله لك و بارك عليك جمعكما على خير و رزقكما الذرية الصالحة
ربي يسعدك و يحقق لك كل امنياتي اخيتي
سنتذكرك و نذكرك بكل خير اخيتي
 
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