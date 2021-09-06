"بدروح شهلة" تتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة الروبوت العالمية

فازت يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، إبنة مدينة سطيف "بدروح شهلة" بالميدالية الذهبية في مسابقة الروبوت العالمية التي احتضنها كوريا الجنوبية، حسب ما كشفته وسائل إعلامية محلية
بدروح احتلت المرتبة الأولى من بين 400 متسابق من 17 دولة أهمها روسيا، اندونيسيا ماليزيا وتايلاندا.
واشار المصدر ذاته ،أن هذه المسابقة تعتبر منصة يلتقي فيها الطلبة الشباب من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مسابقات وتحديات تعليمية تتعلق بالروبوتات.
المصدر
بدروح احتلت المرتبة الأولى من بين 400 متسابق من 17 دولة أهمها روسيا، اندونيسيا ماليزيا وتايلاندا.
واشار المصدر ذاته ،أن هذه المسابقة تعتبر منصة يلتقي فيها الطلبة الشباب من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مسابقات وتحديات تعليمية تتعلق بالروبوتات.
المصدر