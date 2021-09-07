كلام سيعجبك

"الصديق وقت الضيق". عبارة نسمعها كثيراً، هل تريد تجربتها؟كن صديقاً للقرآن وسيأتيك في وقت الضيق متحدثاً شافعاً لك يوم القيامة إن شاء الله!»«شيئان لا تتخلى عنهما أبدًا: أبتسامتك للناس وحسن ظنك فيهم. فالابتسامة ليست سذاجة، وحسن الظن ليس غباءً. أن تبادر بالخير. قمة الذكاء!«أحيانا نحاول دفع الباب لفتحه فنفشل! فنحاول بالقوة وقد نتألم! ثم نكتشف أنه يفتح في الإتجاه الآخر، كذلك "المشاكل" تحل بالعقل لا بالقوة!«هل شربت شاي دون أن تحرك السكر بداخله؟ حياتك كهذا الكوب! ستكون مرة، مالم تحرك إبداعاتك وتستغل طاقاتك. ثم ستتذوق حلاوة إنتاجك وعملك!»