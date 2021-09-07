أشياء ليت طيفها يعود يوماً ...

أصواتنا و نحن صغار ، عفويتنا ...

سلامة قلوبنا إشراقة نفوسنا ...

رائحة الغائبين ، إبتسامتهم ...

وجودهم بيننا ...

الصباحات الممطرة في شتاء بارد ...

شروق شمس الأمل في ربيع مزهوّ ...

الأصدقاء الذين يشدون على أيدينا ...

إفتقدنا كل هذه الأشياء وصارت مجرد ذاكرة تلوّح لنا من بعيد نتذكر ، نبتسم ظنّا منّا أننا أمسكنا بلحظة سعيدة أكثر ما تفعله هو أنها تجرنا إلى ”الحنين“...

ثم ما نلبث أن نستفيق ...