الألعاب الاولمبية -2020 ( جيدو): إقصاء نورين وبن يخلف لمدة 10 سنوات

الجزائر - أقصي المصارع الجزائري، فتحي نورين ومدربه، عمار بن يخلف (و الذي رفض منازلة في الجيدو مع ممثل للعدو الصهيوني رفضا للتطبيع و دعما للقضية الفلسطينية) لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما وسيحرمان من المشاركة في أي تظاهرة او نشاط تنظمه او تسمح به ، الاتحادية الدولية للجيدو والاتحاديات التابعة لها، بسبب خرقهما " لوائح الميثاق الاولمبي" (؟؟؟) ، حسبما علمت "واج" من مصدر مقرب من الملف.