الألعاب الاولمبية -2020 ( جيدو): إقصاء نورين وبن يخلف لمدة 10 سنوات

الدكتور سمير
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- 18 ديسمبر 2011
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الجزائر - أقصي المصارع الجزائري، فتحي نورين ومدربه، عمار بن يخلف (و الذي رفض منازلة في الجيدو مع ممثل للعدو الصهيوني رفضا للتطبيع و دعما للقضية الفلسطينية) لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما وسيحرمان من المشاركة في أي تظاهرة او نشاط تنظمه او تسمح به ، الاتحادية الدولية للجيدو والاتحاديات التابعة لها، بسبب خرقهما " لوائح الميثاق الاولمبي" (؟؟؟) ، حسبما علمت "واج" من مصدر مقرب من الملف.
اللجنة الأولمبية الدولية ( CIO ) أصدرت عقوبة قاسية جدا في حق فتحي نورين : حرمانه من المشاركة في المنافسات الدولية لمدة 10 سنوات كاملة ، ما يعني نهاية مشواره الدولي إذا لم تستأنف الجزائر القرار.
اللجنة الأولمبية الدولية ( CIO ) أصدرت عقوبة قاسية جدا في حق فتحي نورين : حرمانه من المشاركة في المنافسات الدولية لمدة 10 سنوات كاملة ، ما يعني نهاية مشواره الدولي إذا لم تستأنف الجزائر القرار.