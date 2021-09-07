موديلات tabliers d'école للبنات

ℓσɴєℓу GĪяℓ

ℓσɴєℓу GĪяℓ

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 جويلية 2021
المشاركات
43
النقاط
3
محل الإقامة
l'histoire de La Belle et la Bête
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته..
مع الدخلة تاع لقرايا راهي قريبة كاين اللي تشري طابليات وكاين اللي تحب تخيط اليوم جبتلكم موديلات طابليات للبنات moderne و شابين تاني للخياطة إن شاء الله تدو فكرة و يعجبوكم.
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هادو الزوج راني نخيط فيهم مي موديفيت فالمودال مش هكا
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