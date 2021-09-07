موديلات tabliers d'école للبنات

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته..مع الدخلة تاع لقرايا راهي قريبة كاين اللي تشري طابليات وكاين اللي تحب تخيط اليوم جبتلكم موديلات طابليات للبنات moderne و شابين تاني للخياطة إن شاء الله تدو فكرة و يعجبوكم.هادو الزوج راني نخيط فيهم مي موديفيت فالمودال مش هكا