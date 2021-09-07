موديلات tabliers d'école للبنات

ℓσɴєℓу GĪяℓ
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جويلية 2021
- المشاركات
- 43
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- l'histoire de La Belle et la Bête
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته..
مع الدخلة تاع لقرايا راهي قريبة كاين اللي تشري طابليات وكاين اللي تحب تخيط اليوم جبتلكم موديلات طابليات للبنات moderne و شابين تاني للخياطة إن شاء الله تدو فكرة و يعجبوكم.
هادو الزوج راني نخيط فيهم مي موديفيت فالمودال مش هكا
مع الدخلة تاع لقرايا راهي قريبة كاين اللي تشري طابليات وكاين اللي تحب تخيط اليوم جبتلكم موديلات طابليات للبنات moderne و شابين تاني للخياطة إن شاء الله تدو فكرة و يعجبوكم.
هادو الزوج راني نخيط فيهم مي موديفيت فالمودال مش هكا