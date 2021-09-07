من لا يحب الجديد ؟ كذلك طلة عضو جديدة ستجد في البداية ترحابا وحبا ، فهل يستمر ذلك ؟

Tama Aliche

Tama Aliche

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
1
النقاط
0
محل الإقامة
حشرت نفسي في قلم و كتاب
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لابد أن أمرّ عليكم من خلال هذا القسم "قسم الترحيب " حتى أقدم نفسي كعضو جديدة ، وقد كنت يوما في مكان ما .. ها أنا ذا بدأت .. وكانت هذه هي البوابة التي فتحت لي حتى أبتعد عن عالم أزرق حسبته لونا للسلام و الحياة لكنه ليس كذلك .. فلطالما أحببت الأخضر لانه معبر وقد وجدته في طلة بهية ، يا ترى هل أطلت الكلام ؟ نعم كثيرا 😁 ... " أحببت وجودي هنا ، لربما سأقدم شيئا جديدا ، ربما لم لا .. " سيكون أجمل لأنه قلم و كتاب و قرآن كريم ، سيكون صوتا يعبر و يرتل و كلش شيء أبحث عنه ولم أجد شيئا سيكتمل المسير هكذا حتى أجد شيئا يستحقني و أستحقه
دمتم سالمين 😊
 
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