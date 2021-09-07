الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 بالمؤسسات التعليمية للموسم الدراسي:2021/2022

mellouk2012
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من أجل دخول مدرسي آمن وضعت وزارة التربية بروتوكولاً صحياً صارماً خاصة في ظل هذه المتحورة الأخيرة من الوباء والتي تتميز بسرعة الانتشار، كما أن الكل يجمع على الأطفال ناقل للفيروس رغم عدم تأثيره عليهم بصفة مباشرة.
ولذلك وضعت وزارة التربية قواعد صارمة ويجب على الجميع الالتزام بها وللإطلاع عليها كاملة تجدونها في الملف التالي:
الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 في المدارس للموسم الدراسي2021-2022.pdf - 2.5 MB
ولذلك وضعت وزارة التربية قواعد صارمة ويجب على الجميع الالتزام بها وللإطلاع عليها كاملة تجدونها في الملف التالي:
الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 في المدارس للموسم الدراسي2021-2022.pdf - 2.5 MB