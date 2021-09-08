ضاع الورد بزحمة الشوك !!!

حولك ورد ... ناس تحبهم .... ويحبوك

حولك ورد ...



أشخاص بغيابك يفقدونك ...



حولك ورد ...



يذكرون فضلك وانت بعيد ...



حولك ورد ...



ابتسامه من اقرب قريب لك

حولك ورد ...



نصيحه من قلب محب ...



حولك ورد ..



قلب يحس بيك من بعيد ... ويفهم نظرات عيونك



ويدرك شعورك ...



حولك ورد ...



احساس عندك انك مهم عند طرف اخر ...



كثير منا حوله ورد



احيانا مايحس بوجوده ... او فاقد القدره على شمه ولمسه



أوتامل جمال الوانه ... وقربه ...



حولنا مجموعه كبيره من المحيطين بنا



بعضهم قريب وبعضهم بعيد



لما تسمع كلمه محبه او شكر من احدهم



اكيد حولك ورد ..



ولما احدهم يقدر لك عمل ويثمن جهدك فيه



أكيد حولك ورد



بس ...



احيانا تجيك كلمه جارحه



مؤلمه



قاتله,,



هنا ،،،،،





يضيع الورد بزحمه الشوك



وننسى كل الورود والعبارات الجميله



وتبقى الكلمه غصه وشوكه قدامنا ...



ليه نترك مجموعه ورود ... عشان وخزه شوكه !!



حتى لو كانت مساحات الشوك اكبر



والاشخاص اللى حولك انت بعيد عنهم ... ولا احد يهتم بوجودك



ليه نغفل لو ورده وحده وسط الشوك



ونتذكر ابتسامه محب لنا

او نصيحه صدوق معنا ...



ضاع الورد بزحمه الشوك ...



حين تنهار كل احلامك بكلمه تهميش من احدهم ,,,



ينثر عليك شوك لتنشغل بالالم عن حصد نجاح وقطف ورد وجودك ودورك



قررت ان الورد مايضيع بزحمه الشوك



وان كثير ممن حولنا يستحقون وجودنا ...



حولنا ورود حتى لو قليله



هم اشخاص وكلمات سمعتها لها وقع ورنه بقلبك



وحولنا شوك.. يمكن يكون كثير



هم اشخاص يقللون شانك ...



لايضيع الورد بزحمه الشوك ...



اكيد من نحبهم يستحقون اكثر وبقاء اكبر بحياتنا



يمكن يموت الورد ويبقى الشوك ...



بس اكيد تبقى رائحته وذكراه الجميله



ويجف الشوك وينكسر حقد من فرض شوكه على جمال الورد



لايضيع الورد بزحمه الشوك بحياتك



ثقتك بنفسك ندى يسقى الورد ليصمد اجمل واكثر ..​