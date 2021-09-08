سيدة صينية تحيّر العلماء.. لم تنم منذ 40 عاما

ناصر dz

ناصر dz

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حيرت سيدة صينية العلماء بعدما كشفت أنها لم تنم لأكثر من أربعين عاما.



وقالت لي زانيينغ، من مقاطعة خنان شرقي الصين، لوسائل إعلام محلية، إنها لم تغلق عينيها منذ أن كانت في الخامسة من عمرها.

وأكد زوج لي وجيرانها لوسائل إعلام صينية، صحة حالتها الغريبة، وبأنها لم تنم طيلة سنوات.

وأشار جيران لي إلى أنهم تحققوا من صدق ادعائها، حيث قرروا التناوب على الجلوس معها للتأكد من عدم نومها، وهو ما حدث فعلا.

كذلك أكد ليو سوكوين زوج لي، أنها لا تنام، مشيرا إلى أنه منذ يوم زواجهما كانت تقوم دائما بالأعمال المنزلية في المنزل طوال الليل.

وحاول ليو مساعدة زوجته على النوم حيث ظنّ في البداية أن الأمر مجرد أرق، فاشترى لها حبوبا منومة، إلا أن وضعها لم يتغير إذ ظلت مستيقظة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
 
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