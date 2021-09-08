اشهر و اغرب و اكذب الجمل الجزائرية ههههههههههه

تشتهر الجزائر بمناخها الحاروخطبوني ومقبلتشوان شاء الله تدي واحد خير مني ونميلو وما نطيحوشوتليفوني كان في الصامتونحبك كي خوياوبلاصتي ماشي فالكوزينةويا خويا ويا خوياوطاب جنانيوخليها تصديوطاحت الباتريوالعين ماجاتشوالريزو مكاشونقطاع تيار كهربائيوايضا انقطاع الأنترنات بسكو الكابل كلاه القرشوازمة الحليب والسكنوحنا نشرطو غير الهناومكاش وحدة كيفيوبنتي لزم دارها وحدهاوارواحي بريفيوكي نقولك صباح الخير منين ترجعهاليوتزعف كي تروح عند راقي ويقولك مراكش مسحور هي حياتك لي دايرة هاكدة،،، انت صحا زيد قرى بصوت مرتفع بلاك الجن لي فيا قاوي او طرش وما يسمعش غاياو راكي مسحورة جري على روحكو خاصني سلفية مليار بصح حلال و نرجع مليون كل ست اشهرو هبلتونالا حولة ولا قوة الا باللهو الى اللقاء ههههههه