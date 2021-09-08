اشهر و اغرب و اكذب الجمل الجزائرية ههههههههههه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 13,748
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
تشتهر الجزائر بمناخها الحار
وخطبوني ومقبلتش
وان شاء الله تدي واحد خير مني ونميلو وما نطيحوش
وتليفوني كان في الصامت
ونحبك كي خويا
وبلاصتي ماشي فالكوزينة
ويا خويا ويا خويا
وطاب جناني
وخليها تصدي
وطاحت الباتري
والعين ماجاتش
والريزو مكاش
ونقطاع تيار كهربائي
وايضا انقطاع الأنترنات بسكو الكابل كلاه القرش
وازمة الحليب والسكن
وحنا نشرطو غير الهنا
ومكاش وحدة كيفي
وبنتي لزم دارها وحدها
وارواحي بريفي
وكي نقولك صباح الخير منين ترجعهالي
وتزعف كي تروح عند راقي ويقولك مراكش مسحور هي حياتك لي دايرة هاكدة،،، انت صحا زيد قرى بصوت مرتفع بلاك الجن لي فيا قاوي او طرش وما يسمعش غايا
و راكي مسحورة جري على روحك
و خاصني سلفية مليار بصح حلال و نرجع مليون كل ست اشهر
و هبلتونا
لا حولة ولا قوة الا بالله
و الى اللقاء ههههههه
وخطبوني ومقبلتش
وان شاء الله تدي واحد خير مني ونميلو وما نطيحوش
وتليفوني كان في الصامت
ونحبك كي خويا
وبلاصتي ماشي فالكوزينة
ويا خويا ويا خويا
وطاب جناني
وخليها تصدي
وطاحت الباتري
والعين ماجاتش
والريزو مكاش
ونقطاع تيار كهربائي
وايضا انقطاع الأنترنات بسكو الكابل كلاه القرش
وازمة الحليب والسكن
وحنا نشرطو غير الهنا
ومكاش وحدة كيفي
وبنتي لزم دارها وحدها
وارواحي بريفي
وكي نقولك صباح الخير منين ترجعهالي
وتزعف كي تروح عند راقي ويقولك مراكش مسحور هي حياتك لي دايرة هاكدة،،، انت صحا زيد قرى بصوت مرتفع بلاك الجن لي فيا قاوي او طرش وما يسمعش غايا
و راكي مسحورة جري على روحك
و خاصني سلفية مليار بصح حلال و نرجع مليون كل ست اشهر
و هبلتونا
لا حولة ولا قوة الا بالله
و الى اللقاء ههههههه
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