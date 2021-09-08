اشهر و اغرب و اكذب الجمل الجزائرية ههههههههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,748
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
تشتهر الجزائر بمناخها الحار
وخطبوني ومقبلتش
وان شاء الله تدي واحد خير مني ونميلو وما نطيحوش
وتليفوني كان في الصامت
ونحبك كي خويا
وبلاصتي ماشي فالكوزينة
ويا خويا ويا خويا
وطاب جناني
وخليها تصدي
وطاحت الباتري
والعين ماجاتش
والريزو مكاش
ونقطاع تيار كهربائي
وايضا انقطاع الأنترنات بسكو الكابل كلاه القرش
وازمة الحليب والسكن
وحنا نشرطو غير الهنا
ومكاش وحدة كيفي
وبنتي لزم دارها وحدها
وارواحي بريفي
وكي نقولك صباح الخير منين ترجعهالي
وتزعف كي تروح عند راقي ويقولك مراكش مسحور هي حياتك لي دايرة هاكدة،،، انت صحا زيد قرى بصوت مرتفع بلاك الجن لي فيا قاوي او طرش وما يسمعش غايا
و راكي مسحورة جري على روحك
و خاصني سلفية مليار بصح حلال و نرجع مليون كل ست اشهر
و هبلتونا 🥴🥴
لا حولة ولا قوة الا بالله
و الى اللقاء ههههههه
 
آخر تعديل:
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,204
النقاط
491
خيالك واسع يا طيب
ارجو من الله لك التوفيق ..
 
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