ما أكثر الهجين في مجتمعنا .. خيلاً و خيالاً !!

من عادات العرب في الجاهلية..أنهم إذا تكاثرت خيولهم ..
وإختلط عليهم أمرها ..
وأصبحوا لايفرقون بين أصيلها وهجينها ..
فكانوا يجمعونها كلها في مكان واحد ويمنعون عنها الأكل والشرب ويوسعونها ضربا .. !!
وبعد ذلك يأتون لها بالأكل والشرب ..
فتنقسم تلك الخيول إلى مجموعتين :
--- مجموعة تهرول نحو الأكل والشرب لإنها جائعة ..
غير آبهة لما فعلوا بها ..!!
--- بينما المجموعة الثانية تأبى الأكل من اليد التي ضربتها وأهانتها .. وبهذه الطريقة يفرقون الخيل الأصيلة عن الخيل الهجينة .. !!
وما أكثر الهجين في مجتمعنا .. خيلاً و خيالاً !!
وإختلط عليهم أمرها ..
وأصبحوا لايفرقون بين أصيلها وهجينها ..
فكانوا يجمعونها كلها في مكان واحد ويمنعون عنها الأكل والشرب ويوسعونها ضربا .. !!
وبعد ذلك يأتون لها بالأكل والشرب ..
فتنقسم تلك الخيول إلى مجموعتين :
--- مجموعة تهرول نحو الأكل والشرب لإنها جائعة ..
غير آبهة لما فعلوا بها ..!!
--- بينما المجموعة الثانية تأبى الأكل من اليد التي ضربتها وأهانتها .. وبهذه الطريقة يفرقون الخيل الأصيلة عن الخيل الهجينة .. !!
وما أكثر الهجين في مجتمعنا .. خيلاً و خيالاً !!