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زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: مشرفة أقسام الشريعة الإسلامية::
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,406
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم تفعيل خاصية قبول المواضيع او رفضها والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه..

الايام المقبلة باذن الله سنقوم بعمل فلترة للمواضيع التي نشرت في الشهور الماضية في كافة اقسام الشريعة كي نتبين مصادرها وصحتها ووو..

وكل ما مصدر غير موثوق سيتم حذفه باذن الله..
ومن فضلكم، تحرو من صحة ما تنقلون ومن من تنقلوه وجزاكم الله خيرا.. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخدون دينكم.
اتقوا الله في انفسكم وفي غيركم وجزاكم الله خيرا
وارجو معاونتكم بعمل تبليغات عن مواضيع غير موثوقة المصدر او مصادرها من اقوال علماء غير موثوقين.

تحياتي احترامي وتقديري
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,528
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اختي جزيت خيرا على ذلك هذا ما كنت اتمناه من قبل
جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
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