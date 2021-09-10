بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تم تفعيل خاصية قبول المواضيع او رفضها والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه..



الايام المقبلة باذن الله سنقوم بعمل فلترة للمواضيع التي نشرت في الشهور الماضية في كافة اقسام الشريعة كي نتبين مصادرها وصحتها ووو..



وكل ما مصدر غير موثوق سيتم حذفه باذن الله..

ومن فضلكم، تحرو من صحة ما تنقلون ومن من تنقلوه وجزاكم الله خيرا.. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخدون دينكم.

اتقوا الله في انفسكم وفي غيركم وجزاكم الله خيرا

وارجو معاونتكم بعمل تبليغات عن مواضيع غير موثوقة المصدر او مصادرها من اقوال علماء غير موثوقين.



تحياتي احترامي وتقديري

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