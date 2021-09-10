Tama Aliche
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كفى بالأحلام مستحيلا تراه ، رأيت أنه تحاول تمرير الكلام كأن الروح لا تزال صبية
أمسك ذلك الشيء المخيف و حدثني عنه بالحقيقة المؤلمة ، المؤلم إن طال الخداع بآمال كاذبة
فلقد أصبح من السهل رؤية الخيبة من خلال ما يحدث .. نظرات ليست عميقة كفاية يمكن لما تخفيه أن يظهر بسهولة هكذا .. كل هذا يؤلم
كفى بالكلام تختم به آمين" لدعاء لا يستجاب ، قد مزقت أوراقك التي من خلالها كنت أحلم بالإجابة
كانت أحلاما معها لحظات عجز ، صبرا طويلا كيف هي خدعة الانتظار !
ترى ضعف الإيمان و لا تراه شيئا حين يسبقه خيبات طفلة تركت للحياة تتعلم منها القسوة كيف هي ؟
هي تؤذي نفسها لترى ذلك ..
"Tama"