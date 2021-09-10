الزوج أو الخاطب الفقير

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
احبتي في اللمة الطيبة
عندي تساؤل بسيط و واضح و غير معقد
عندي قريبة ماااشااء الله تبارك الله آية من الجمال و متخرجة من الجامعة و عمرها في حدود الثماني و العشرون
تقدم لها عدد من الخطاب و كانت ترفضهم لأسباب غير مقنعة احيانا بسبب النقاب فهي ترفض النقاب
و احيانا تقول حتى اجد عملا
المهم كل مرة تجد سببا غير منطقي لرد الخطاب

اتصلت بي امها و طلب مني أن افتح الموضوع مع بنتها حتى نفهم ماتريد أو نعرف شروطها
فالخطاب سيأتي يوما لن يطرقوا بابها و لن يترجوا زواجها

فعلا كما كان فتحت معها النقاش

و بعد أخذ و رد رديت على كلى حججها بالحجة العقلية و النقلية

قالت بصريح العبارة
اذا خطبني غني اوافق بل اوافق على كل شروطه
و ليس لي شرط يمنعني من الزواج منه

لكن اذا كان الخاطب فقيرا اضع له شروطا حتى يعجز عن زواجي

اذن هي ترفض الفقير مهما كان
حتى إن بقيت عانسا
و تريده غنيا و صاحب أموال حتى تعيش الحياة التي تحلم بها

هكذا كان ردها

ما رأيكم احبتي و اخواني

 
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