الزوج أو الخاطب الفقير

بسم الله

احبتي في اللمة الطيبة

عندي تساؤل بسيط و واضح و غير معقد

عندي قريبة ماااشااء الله تبارك الله آية من الجمال و متخرجة من الجامعة و عمرها في حدود الثماني و العشرون

تقدم لها عدد من الخطاب و كانت ترفضهم لأسباب غير مقنعة احيانا بسبب النقاب فهي ترفض النقاب

و احيانا تقول حتى اجد عملا

المهم كل مرة تجد سببا غير منطقي لرد الخطاب



اتصلت بي امها و طلب مني أن افتح الموضوع مع بنتها حتى نفهم ماتريد أو نعرف شروطها

فالخطاب سيأتي يوما لن يطرقوا بابها و لن يترجوا زواجها



فعلا كما كان فتحت معها النقاش



و بعد أخذ و رد رديت على كلى حججها بالحجة العقلية و النقلية



قالت بصريح العبارة

اذا خطبني غني اوافق بل اوافق على كل شروطه

و ليس لي شرط يمنعني من الزواج منه



لكن اذا كان الخاطب فقيرا اضع له شروطا حتى يعجز عن زواجي



اذن هي ترفض الفقير مهما كان

حتى إن بقيت عانسا

و تريده غنيا و صاحب أموال حتى تعيش الحياة التي تحلم بها



هكذا كان ردها



ما رأيكم احبتي و اخواني



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