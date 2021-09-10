قدم أفضل ما لديك وستحصل على الأفضل ...

A

AMH1398

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2021
المشاركات
27
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال رجل أعمال لموظفه : أريدك أن تبني لي منزلاً ؛ ها هي الخطط ، أريدك أن تفعلها حسب هذا المخطط ! ... لا أريد أن يفوتني أي شيء!

قرأ الموظف المخطط وكان منزعجًا لأنه لم يكن يبقى سوى 3 أشهر على تقاعده ، بدأ يقول: 3 أشهر على التقاعد وهذا الرجل يعطيني وظيفة ستدوم ستة أشهر ... ، لا أمانع حقًا ، سأفعل ما بوسعي ، وسيوفر ذلك لي المزيد من المال!

فبدأ الموظف في العمل و صنع أعمدة المنزل دون عناية كبيرة ،كما استخدم مواد رخيصة ومنخفضة الجودة من أجل البناء ، في كل مبنى بالمنزل استخدم مواد غير مطابقة للهيكل ، وعمل فقط على الواجهة لخداع المالك من الخارج، وما يمكن أن يتبقى تم تركه ، وذلك "لكسب" الوقت الذي يحتاجه عادةً للقيام بذلك والمغادرة في أسرع وقت ممكن.

عند الانتهاء من البناء ، ظهر المالك ونظر إلى المنزل ، فعجبه كثيرا مظهره من الخارج فظن الموظف انه خدع صاحب المنزل ..

تأمل صاحب المنزل في الموظف واقترب منه وقال: خذ المفاتيح! ... إنها هديتك! ... لكل السنوات التي خدمتني فيها!. .. إنه منزلك !!!

برأيك ، كيف شعر هذا الرجل عندما سمع هذا؟ لقد حصد للأسف ما زرعه.

الخلاصة:

مهما فعلت ، افعله بحب ، لا تؤذي أحداً ، كن قدوة حسنة ، قدم أفضل ما لديك وستحصل على الأفضل ...

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ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,166
النقاط
2,491
محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
الجنس
أنثى
كانوو يقولو مول النية يربح
ومع الاحوال وزلازل وبراكين التى نتعرض لها في حياتنا اليومية
لم نعد نؤمن بذلك


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