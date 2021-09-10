قال رجل أعمال لموظفه : أريدك أن تبني لي منزلاً ؛ ها هي الخطط ، أريدك أن تفعلها حسب هذا المخطط ! ... لا أريد أن يفوتني أي شيء!

قرأ الموظف المخطط وكان منزعجًا لأنه لم يكن يبقى سوى 3 أشهر على تقاعده ، بدأ يقول: 3 أشهر على التقاعد وهذا الرجل يعطيني وظيفة ستدوم ستة أشهر ... ، لا أمانع حقًا ، سأفعل ما بوسعي ، وسيوفر ذلك لي المزيد من المال!



فبدأ الموظف في العمل و صنع أعمدة المنزل دون عناية كبيرة ،كما استخدم مواد رخيصة ومنخفضة الجودة من أجل البناء ، في كل مبنى بالمنزل استخدم مواد غير مطابقة للهيكل ، وعمل فقط على الواجهة لخداع المالك من الخارج، وما يمكن أن يتبقى تم تركه ، وذلك "لكسب" الوقت الذي يحتاجه عادةً للقيام بذلك والمغادرة في أسرع وقت ممكن.



عند الانتهاء من البناء ، ظهر المالك ونظر إلى المنزل ، فعجبه كثيرا مظهره من الخارج فظن الموظف انه خدع صاحب المنزل ..



تأمل صاحب المنزل في الموظف واقترب منه وقال: خذ المفاتيح! ... إنها هديتك! ... لكل السنوات التي خدمتني فيها!. .. إنه منزلك !!!



برأيك ، كيف شعر هذا الرجل عندما سمع هذا؟ لقد حصد للأسف ما زرعه.



الخلاصة:

مهما فعلت ، افعله بحب ، لا تؤذي أحداً ، كن قدوة حسنة ، قدم أفضل ما لديك وستحصل على الأفضل ...