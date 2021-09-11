دمو ثقيل

بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
132
النقاط
13
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحببت اليوم طرح هذا الموضوع وأتمنى تفاعلكم معه


نعرف جميعا أن الشخص الذي يتميز بثقل الدم (ملايكاتو ثقال)،(ثقيل الظل ) بأنّه شخص لا يتناغم مع من حوله أبدا
فيستقبل دائما بالرفض أو التجنب أو التجاهل من طرف الأشخاص المحيطين به

هل يوجد في حياتك شخص دمه ثقيل؟
وماهي صفاته؟
وكيف تتعامل معه شخصيا و بكل صراحة؟


أنتظر مروركم العطر وردودكم الجميلة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,754
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ههههههههههه يوجد عندنا بالكثير حتى نقدروا نصدروهم للخارج هههههه
سبحان الله كاين واحد ثقيل ماكنتش عارف السبب لكن كنت ما نحكيش معاه بزاف و نحاول نتجنبوا بلا ما نجرحو مع الوقت عرفت أنه كل حديثه غيبة و كلام في اعراض الناس هذا خلاني نزيد نهرب منه حتى اكتشفت أنه ما يصليش خلاص و عنده طباع فائدة و سوء أدب
حينها عرفت علاه هو ثقيل عندي و ما نحملوش
 
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