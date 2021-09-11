بنت الشمال
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 30 أوت 2021
- المشاركات
- 132
- النقاط
- 13
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحببت اليوم طرح هذا الموضوع وأتمنى تفاعلكم معه
نعرف جميعا أن الشخص الذي يتميز بثقل الدم (ملايكاتو ثقال)،(ثقيل الظل ) بأنّه شخص لا يتناغم مع من حوله أبدا
فيستقبل دائما بالرفض أو التجنب أو التجاهل من طرف الأشخاص المحيطين به
هل يوجد في حياتك شخص دمه ثقيل؟
وماهي صفاته؟
وكيف تتعامل معه شخصيا و بكل صراحة؟
أنتظر مروركم العطر وردودكم الجميلة
أحببت اليوم طرح هذا الموضوع وأتمنى تفاعلكم معه
نعرف جميعا أن الشخص الذي يتميز بثقل الدم (ملايكاتو ثقال)،(ثقيل الظل ) بأنّه شخص لا يتناغم مع من حوله أبدا
فيستقبل دائما بالرفض أو التجنب أو التجاهل من طرف الأشخاص المحيطين به
هل يوجد في حياتك شخص دمه ثقيل؟
وماهي صفاته؟
وكيف تتعامل معه شخصيا و بكل صراحة؟
أنتظر مروركم العطر وردودكم الجميلة