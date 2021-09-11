ههههههههههه يوجد عندنا بالكثير حتى نقدروا نصدروهم للخارج هههههه

سبحان الله كاين واحد ثقيل ماكنتش عارف السبب لكن كنت ما نحكيش معاه بزاف و نحاول نتجنبوا بلا ما نجرحو مع الوقت عرفت أنه كل حديثه غيبة و كلام في اعراض الناس هذا خلاني نزيد نهرب منه حتى اكتشفت أنه ما يصليش خلاص و عنده طباع فائدة و سوء أدب

حينها عرفت علاه هو ثقيل عندي و ما نحملوش