للغياب عنوان

EL General
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,432
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- تبسة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
غياب طويل جداً دام هذه السنوات أتمنى أن تكونو بخير و بصحة و عافيه خاصة.
اشتقت لسنوات 2009 و 2010 و 2011 ....الخ ... بدايتي مع المنتدى و مشاركاتي و مواضيعي و الأعضاء اللي كنا نتشاركو معاهم كل كبيرة و صغيرة و الصحبة و الحب اللي كان بيناتنا ...
كلما يفوت الوقت كلما الإنسان تحكمو قضيات و حوايج و حياتو الشخصية و كل واحد كيفاش تكون أحوالو...
طلة خفيفة ربما ... نسقسي فيها على احوالكم و نتفقدكم لعلني أجد القدماء اللي يعرفوني و نعرفهم
اسمي القديم كان: digo armando maradona
غياب طويل جداً دام هذه السنوات أتمنى أن تكونو بخير و بصحة و عافيه خاصة.
اشتقت لسنوات 2009 و 2010 و 2011 ....الخ ... بدايتي مع المنتدى و مشاركاتي و مواضيعي و الأعضاء اللي كنا نتشاركو معاهم كل كبيرة و صغيرة و الصحبة و الحب اللي كان بيناتنا ...
كلما يفوت الوقت كلما الإنسان تحكمو قضيات و حوايج و حياتو الشخصية و كل واحد كيفاش تكون أحوالو...
طلة خفيفة ربما ... نسقسي فيها على احوالكم و نتفقدكم لعلني أجد القدماء اللي يعرفوني و نعرفهم
اسمي القديم كان: digo armando maradona