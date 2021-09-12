للغياب عنوان

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

غياب طويل جداً دام هذه السنوات أتمنى أن تكونو بخير و بصحة و عافيه خاصة.



اشتقت لسنوات 2009 و 2010 و 2011 ....الخ ... بدايتي مع المنتدى و مشاركاتي و مواضيعي و الأعضاء اللي كنا نتشاركو معاهم كل كبيرة و صغيرة و الصحبة و الحب اللي كان بيناتنا ...



كلما يفوت الوقت كلما الإنسان تحكمو قضيات و حوايج و حياتو الشخصية و كل واحد كيفاش تكون أحوالو...



طلة خفيفة ربما ... نسقسي فيها على احوالكم و نتفقدكم لعلني أجد القدماء اللي يعرفوني و نعرفهم



اسمي القديم كان: digo armando maradona