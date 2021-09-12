للغياب عنوان

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EL General

EL General

:: عضو شرفي ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,432
النقاط
351
محل الإقامة
تبسة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
غياب طويل جداً دام هذه السنوات أتمنى أن تكونو بخير و بصحة و عافيه خاصة.

اشتقت لسنوات 2009 و 2010 و 2011 ....الخ ... بدايتي مع المنتدى و مشاركاتي و مواضيعي و الأعضاء اللي كنا نتشاركو معاهم كل كبيرة و صغيرة و الصحبة و الحب اللي كان بيناتنا ...

كلما يفوت الوقت كلما الإنسان تحكمو قضيات و حوايج و حياتو الشخصية و كل واحد كيفاش تكون أحوالو...

طلة خفيفة ربما ... نسقسي فيها على احوالكم و نتفقدكم لعلني أجد القدماء اللي يعرفوني و نعرفهم

اسمي القديم كان: digo armando maradona
 
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