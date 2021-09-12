الصورة على اليسار هي لشخص كان يقف في محطة مترو في واشنطن

و يعزف على آلة الكمان ..!

كان مراقبًا بكاميرات المراقبة من أجل تجربة اجتماعية.

هذا الشخص إستمر في العزف حوالي 45 دقيقة لمقطوعات موسيقية وهمية لمشاهير ..

في هذه الفترة تقريباً مر أمامه أكتر من ألف شخص متوجهين لركوب المترو عادي جدا ..

في خلال ال 45 دقيقة من العزف .. 7 أشخاص فقط وقفوا استمعوا للحظات .. ثم غادروا ..

و بعضهم أعطوه نقود لعزفه ...

في النهاية، جمع (32 دولار) خلال 45 دقيقة !!

وكانت المفاجأة ..

إن هذا العازف هو (Joshua Bell) واحد من أعظم الموسيقيين في العالم .. والكمان الذي يعزف عليه ثمنه 3,5 مليون دولار

قبل هذا الموقف بأيام فقط ...

كان لـ "Joshua" حفلة في بوستن (الصورة على اليمين)

والتذاكر بيعت بالكامل وكان سعر التذكرة ( 100 دولار ) !



تجربة إجتماعية مهمة: هذا العازف قدم موهبته في مكان غير مناسب .. والناس لم يستوعبوا الموهبة التي قدمت لهم بالمجان ...

العبرة : ضع نفسك في المكان الصحيح.