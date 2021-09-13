انفلونزا الذنوب

بسم الله الرحمن الرحيم





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اللهم صلّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين









معلومات عن هذا المرض



هذا المرض أشد خطراًوأكثر فتكاً لأنه لايضر الجسد فقط بل يضر الجسد والروح والعقل والقلب ولأنه لا يتعلق بالدنيا فقط بل يتعلق باالدنيا والآخرة







مصير صاحب هذا المرض الهلاك وموت القلوب معنويا



























رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها





وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها





















مكان المرض





القلب ثم ينتقل إلى الجوارح



قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وانه في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب









أسباب المرض



1مجالسة أو مصادقة أصحاب هذا المرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

{ المرء على دين خليله }

2نقص في جهاز المناعة الروحية للإنسان القلب

3البعد عن طاعة الله وذكره

4إتباع الهوى والنفس والشيطان

5الانغماس في الدنيا وملذاتها وشهواتها

6سماع الأغاني,والأعراض عن سماع وتلاوة القران









أعراض المرض



ظلمه في الوجه وهن في البدن قسوة في القلب,ضيق في الصدرضيق في الرزق شتات الأمرهم لاينقطع

انصراف عن التفكير في الآخرة







مصير صاحب هذا المرض الهلاك وموت القلوب معنويا















طرق الوقاية من هذا المرض



1التوبة والإقلاع عن كل ذنب

2اخذ جرعات منتظمة في مواعيد محدده خمس مرات يوميا بإتقان وخشوع وتدبر الصلوات الخمس

3اخذ جرعات منشطه من كتاب الله يوميا

4الصيام

5الاتعاظ بموت السابقين









الحصينات



1جرعه منتظمة يوميا أذكار الصباح والمساء

2مصل واقي,,,قراءة آية الكرسي والمعوذتين يوميا,,,وحبذا قراءة قل هو الله احد,كثيرا

3الاستغفار والتوبة النصوح









آثار أنفلونزا الذنوب على المجتمع



هدم الأفراد

هدم الأسرة

هدم المجتمع

القضاء على القيم والأخلاق









سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك​