انفلونزا الذنوب

إلياس
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
معلومات عن هذا المرض
هذا المرض أشد خطراًوأكثر فتكاً لأنه لايضر الجسد فقط بل يضر الجسد والروح والعقل والقلب ولأنه لا يتعلق بالدنيا فقط بل يتعلق باالدنيا والآخرة
مصير صاحب هذا المرض الهلاك وموت القلوب معنويا
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
مكان المرض
القلب ثم ينتقل إلى الجوارح
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وانه في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
أسباب المرض
1مجالسة أو مصادقة أصحاب هذا المرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
{ المرء على دين خليله }
2نقص في جهاز المناعة الروحية للإنسان القلب
3البعد عن طاعة الله وذكره
4إتباع الهوى والنفس والشيطان
5الانغماس في الدنيا وملذاتها وشهواتها
6سماع الأغاني,والأعراض عن سماع وتلاوة القران
أعراض المرض
ظلمه في الوجه وهن في البدن قسوة في القلب,ضيق في الصدرضيق في الرزق شتات الأمرهم لاينقطع
انصراف عن التفكير في الآخرة
مصير صاحب هذا المرض الهلاك وموت القلوب معنويا
طرق الوقاية من هذا المرض
1التوبة والإقلاع عن كل ذنب
2اخذ جرعات منتظمة في مواعيد محدده خمس مرات يوميا بإتقان وخشوع وتدبر الصلوات الخمس
3اخذ جرعات منشطه من كتاب الله يوميا
4الصيام
5الاتعاظ بموت السابقين
الحصينات
1جرعه منتظمة يوميا أذكار الصباح والمساء
2مصل واقي,,,قراءة آية الكرسي والمعوذتين يوميا,,,وحبذا قراءة قل هو الله احد,كثيرا
3الاستغفار والتوبة النصوح
آثار أنفلونزا الذنوب على المجتمع
هدم الأفراد
هدم الأسرة
هدم المجتمع
القضاء على القيم والأخلاق
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
معلومات عن هذا المرض
هذا المرض أشد خطراًوأكثر فتكاً لأنه لايضر الجسد فقط بل يضر الجسد والروح والعقل والقلب ولأنه لا يتعلق بالدنيا فقط بل يتعلق باالدنيا والآخرة
مصير صاحب هذا المرض الهلاك وموت القلوب معنويا
رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
مكان المرض
القلب ثم ينتقل إلى الجوارح
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وانه في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
أسباب المرض
1مجالسة أو مصادقة أصحاب هذا المرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
{ المرء على دين خليله }
2نقص في جهاز المناعة الروحية للإنسان القلب
3البعد عن طاعة الله وذكره
4إتباع الهوى والنفس والشيطان
5الانغماس في الدنيا وملذاتها وشهواتها
6سماع الأغاني,والأعراض عن سماع وتلاوة القران
أعراض المرض
ظلمه في الوجه وهن في البدن قسوة في القلب,ضيق في الصدرضيق في الرزق شتات الأمرهم لاينقطع
انصراف عن التفكير في الآخرة
مصير صاحب هذا المرض الهلاك وموت القلوب معنويا
طرق الوقاية من هذا المرض
1التوبة والإقلاع عن كل ذنب
2اخذ جرعات منتظمة في مواعيد محدده خمس مرات يوميا بإتقان وخشوع وتدبر الصلوات الخمس
3اخذ جرعات منشطه من كتاب الله يوميا
4الصيام
5الاتعاظ بموت السابقين
الحصينات
1جرعه منتظمة يوميا أذكار الصباح والمساء
2مصل واقي,,,قراءة آية الكرسي والمعوذتين يوميا,,,وحبذا قراءة قل هو الله احد,كثيرا
3الاستغفار والتوبة النصوح
آثار أنفلونزا الذنوب على المجتمع
هدم الأفراد
هدم الأسرة
هدم المجتمع
القضاء على القيم والأخلاق
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك