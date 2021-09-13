الحزن يرحل بسجدة والفرح يأتي بدعوة

إلياس

إلياس

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قال الإمام بن القيم رحمه الله: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدل منك قريب، إعتن بنفسك،وإحمها ودللها

ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق ن ـاكد أنه حين تنكسرلن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن تنصرك سوى إرادتك

فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك، لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، إبحث عنها في ضميرك فإذا إرتاح الضمير إرتفع المقام. لا تحمل همّ الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط إحمل هما واحدا فقط وهو كيف ترضي الله؟ لانك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. ولا تيأس من حياة قد أبكت قلبك… و قل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والأخرة،فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة
 
sana barhoumi

sana barhoumi

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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ عليه الناس ) رواه ابن حبان "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (1 /510) ، والترمذي (2414) بلفظ : ‏( ‏ مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ ) .
وقد اختلف في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقفه على عائشة .
وقد صحح الإمام البخاري ، كما في العلل الكبير للترمذي (332) ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، كما في العلل لابن أبي حاتم (5/59) ، وغيرهم وقفه . وقال الدارقطني رحمه الله : " ورفعه لا يثبت" . انتهى، من "العلل" (14/182) .
 
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