لماذا وكيف ؟

هرب ملايين البشر من افغانستان بعد ان استولت حركة طالبان على افغانستان بعد مقاومة استمرت عشرون عاما للاحتلال الامريكي وهرب ملايين البشر من ايران بعد ان استولت ثورة الملالي على ايران وهرب العراقيون من العراق لذات السبب ورأينا الانقلاب في مصر على الاخوان وكذلك في تونس وسقوطهم المدوي في المغرب ، لماذا هذا الهروب من البلدان التي يتسنم الحكم فيها احزاب وكيانات ذات مرجعيه عقائديه ، وكيف ستكون حياتهم لو لم يهربوا او لم يسقطوا ...

ماهو رأيكم ووجهة نظركم ؟

شكرا ..