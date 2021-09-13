لماذا وكيف ؟

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,220
النقاط
491
هرب ملايين البشر من افغانستان بعد ان استولت حركة طالبان على افغانستان بعد مقاومة استمرت عشرون عاما للاحتلال الامريكي وهرب ملايين البشر من ايران بعد ان استولت ثورة الملالي على ايران وهرب العراقيون من العراق لذات السبب ورأينا الانقلاب في مصر على الاخوان وكذلك في تونس وسقوطهم المدوي في المغرب ، لماذا هذا الهروب من البلدان التي يتسنم الحكم فيها احزاب وكيانات ذات مرجعيه عقائديه ، وكيف ستكون حياتهم لو لم يهربوا او لم يسقطوا ...
ماهو رأيكم ووجهة نظركم ؟
شكرا ..
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,220
النقاط
491
وفيك بارك الله
هذه مو سياسه يا اخي
هذه مناقشه لمعرفة اسباب هروب الناس من السلطه التي تنطلق من ايديولوجيا دينيه
 
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