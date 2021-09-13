ما الذي يحدث كل دقيقة على الإنترنت؟ (إحصائيات 2020)

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AMH1398

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2021
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
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-"نتفليكس": يتم بث ما يصل إلى 404,444 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين كل دقيقة.

- "تيك توك": يتم تحميل التطبيق حوالى 2704 مرة كل دقيقة.

- "أمازون": يتم شحن حوالى 6659 شحنة كل دقيقة.

- "زووم": يتم دخول 208,333 مشارك فى محادثات الفيديو.

- "تويتر": يكتسب حوالى 319 مستخدم جديد كل دقيقة.

- "يوتيوب": يتم رفع حوالى 500 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين.

- "انستغرام": يتم نشر 347222 ستوريز.

- "واتساب": يتم إرسال ما يصل إلى 41.7 مليون رسالة.

- "سبوتيفاي: يتم إضافة 28 مقطع صوتي إلى المكتبة.

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