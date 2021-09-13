ما الذي يحدث كل دقيقة على الإنترنت؟ (إحصائيات 2020)

-"نتفليكس": يتم بث ما يصل إلى 404,444 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين كل دقيقة.



- "تيك توك": يتم تحميل التطبيق حوالى 2704 مرة كل دقيقة.



- "أمازون": يتم شحن حوالى 6659 شحنة كل دقيقة.



- "زووم": يتم دخول 208,333 مشارك فى محادثات الفيديو.



- "تويتر": يكتسب حوالى 319 مستخدم جديد كل دقيقة.



- "يوتيوب": يتم رفع حوالى 500 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين.



- "انستغرام": يتم نشر 347222 ستوريز.



- "واتساب": يتم إرسال ما يصل إلى 41.7 مليون رسالة.



- "سبوتيفاي: يتم إضافة 28 مقطع صوتي إلى المكتبة.