التغير يبعث الأمل من جديد

صباح التفاؤل ..صباح الجمال ... صباح الأمل

من حقكم أن تتغيروا ، التغير ليس جريمة هو شيء عادي جدا...

أنا أيضا تغيرت لأنني تعلمت من التجارب من الخيبات

تعلمت من النجاح و الفشل تغيرت لأنني فهمت واكتشفت الكثير ،

تغيرت لأنني رأيت بعض الناس على حقيقتهم تغيرت يوم ذقت طعم الفراق

تغيرت يوم تعلمت كيف أحب نفسي ، لكن تغيروا نحو الأحسن ...

أنا مثلا أصبحت أكثر حكمة، أكثر إتزانا ، أكثر صلابة و حزما ؟

أكثر عمقا

فما عادت السطحيات تهمنى ،

صرت لا أضيع وقتي مع من يسمم أفكاري أو حياتي ،

لا أعطى فرصة لمن لا يستحق ، أدافع عن كل ما أحب ،

أجتهد أكثر ...و..و..و كل يوم يمر هو درس لنا ..

لذا خذو العبرة من الدروس واجعلوها تساعدكم لتتطوروا نحو الأحسن



احكولي هل غيرتكم التجارب؟ ماذا غيرت فيكم؟

ما هو الدرس الذي تعلمتموه من الحياة؟



اكتبولي فالتعليقات خلونا نتعلمو من بعضنا ​