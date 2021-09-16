معلومات قيّمة عن أقلام الرصاص

معظم الناس والطلاب فى الكليات غير المرتبطة بالفنون يعتقدون أن القلم الرصاص "HB" الذي كنا نكتب به أيام المدرسة هو القلم الرصاص الوحيد ...

الحقيقة أن رمز "HB" أصلا يعبر عن مقاس أو كثافة خط القلم بدءاً من "6H" الأقل كثافة ، وصولاً ل "8B" الأعلى كثافة. (القلم المفضل هو B3)



إن قلب القلم الرصاص ليس مصنوع من الرصاص بل من مادة "الجرافيت" أو "الكربون" و تسميته بالقلم الرصاص تعتبر أثر موروث من روما القديمة لأنهم كانوا يستخدمون عمود من "الرصاص" في الكتابة على الورق و ظَلّ الاسم ملازماً لقلم الرصاص بالرغم من تغير مادة صناعته.

لون طلاء جسم قلم الرصاص الخارجي فى الغالب ليس عشوائياً بل غالباً يدل على البلد المصنعة يعنى مثلاً الأقلام المنتجة فى "ألمانيا" لونها أخضر فى "أميريكا" أصفر فى "الهند" أحمر مع أسود في "بريطانيا" أصفر مع أسود و فى "سويسرا" أحمر و ليس هناك دولة عربية تصنع ماكينات إنتاج الأقلام بنفسها.