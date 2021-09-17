همسة لمن فاته الزواج

ليس هناك وقت مثالي للزواج

الوقت المثالي للزواج لاهو في العشرينات ولا الثلاثينيات ولا الاربعينيات.

يأتي هذا الوقت عندما يأتي الشخص المناسب

سواء كان في العشرين او الخمسين او السبعين

فليس مهمّا متى نتزوج .. بل من نتزوج ؟ .

في معظم المجتمعات يعتقدون ان القطار يفوت سريعا. فليذهب القطار ان شاء ..

اذا كان الثمن هو الذهاب الى وجهة لا نريدها فليس مهمّا متى نركب القطار ,



بل الى اين سياخذنا ؟ ​