شرح اشحن رصيد هاتفك بدعوة اصدقائك عبر تطبيق kwai مع اثبات سحب

Y

yacine207

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 أكتوبر 2019
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الجزائر
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ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اعظاء و زوار منتديات 4algeria اقدم لكم تطبيق لربح رصيد الهاتف

التطبيق شبيه بالتكتوك نقوم بربح من دعوة الاصدقاء لتثبيت التطبيق

عند دعوة صديقك الاول تربح 50 دج و ان استمر صديقك باستعمال التطبيق لمدة 3 ايام ستربح

50 دج اخرى و ان استمر باستخدامه ل10 ايام ستربح 100دج

بعدها لكل صديق ستربح 30دج

رابط التطبيق من هنا

رمز الدعوة الخاص بي هو Kwai409675072

نقوم بلسق كود الدعوة ان فشل ربط حسابك بالشحص الذي دعاك للتطبيق لربح 10دج

شرح كيفية التسجيل مع اثبات سحب

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طريقة الربح

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طريقة السحب

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لثبات سحب

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في الاخير ارجو منكم دعمي من هنا

كود الدعوة Kwai409675072

بالتوفيق للجميع​
 
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