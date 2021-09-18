آلة نزع الشعر تذويب الحلاوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهان شاءالله كلكن بخيراليوم جبتلكم آلة النزع الشعر لي كنت شريتها بعدما شفت بزاف شكرو فيهاالسعر:الآلة 75الف قالولي كانت 100الف قبل او لانو عندها حوالي عامين متلي خرجت نقصو فيها.الملحقات تاعها:25الف لاسير بذوق القارص25الف لاسير بذوق العسل25الف الشرائحيعني كلش سقاملي 150الفطريقةالاستعمال:تحطي العلبة نتاع لاسير داخلها وتركبيها في التريسيتي لمدة ربع ساعة يذوب لاسير.تنحي الآلة من تريسيتي.تحطي لاسير عكس نمو الشعر وتحطي لاصقة وتنحي.على العموم جربتها نتيجتها رائعة. نظرا لسعرها.في امان الله.