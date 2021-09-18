آلة نزع الشعر تذويب الحلاوة

السلطانة

السلطانة

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19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الشرق-الوسط
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله كلكن بخير

اليوم جبتلكم آلة النزع الشعر لي كنت شريتها بعدما شفت بزاف شكرو فيها

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السعر:الآلة 75الف قالولي كانت 100الف قبل او لانو عندها حوالي عامين متلي خرجت نقصو فيها.

الملحقات تاعها:
25الف لاسير بذوق القارص
25الف لاسير بذوق العسل
25الف الشرائح
يعني كلش سقاملي 150الف

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طريقةالاستعمال:

تحطي العلبة نتاع لاسير داخلها وتركبيها في التريسيتي لمدة ربع ساعة يذوب لاسير.تنحي الآلة من تريسيتي.
تحطي لاسير عكس نمو الشعر وتحطي لاصقة وتنحي.
على العموم جربتها نتيجتها رائعة. نظرا لسعرها.



في امان الله.
 
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