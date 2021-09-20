اقوال ثمينة

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,726
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الســــــــلام عليكم ورحمه الله وبراكاته



غالبا ماتكون الشجاعة نتيجة جهل والجبن نتيجة معرفة


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تواضع عند النصر وبتسم عند الهزيمة


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الصمت: اجابة بارعة لايتقنها الكثيرون


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لا تثقل نفسك بالكراهية فهيا اثقل مما تتصور


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اقدام متعبة وضمير مستريح خير من ضمير متعب واقدم مستريحة


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لا احد يستطيع اهانتك الا بمساعدتك


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الضربات القوية تهشم الزجاج لاكنها تصقل الحديد


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من الافضل ان تعاني من الظلم افضل من ان تمارسه


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وردة واحدة للانسان على قيد الحياة افضل من باقة كاملة على قبره


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واخيرا نحن نميل الى تصديق الناس الذين لانعرفهم لانهم لم يخدعونا من قبل........................​
 
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