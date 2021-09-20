اقوال ثمينة

بسم الله الرحمن الرحيم

الســــــــلام عليكم ورحمه الله وبراكاته







غالبا ماتكون الشجاعة نتيجة جهل والجبن نتيجة معرفة





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تواضع عند النصر وبتسم عند الهزيمة





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الصمت: اجابة بارعة لايتقنها الكثيرون





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لا تثقل نفسك بالكراهية فهيا اثقل مما تتصور





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اقدام متعبة وضمير مستريح خير من ضمير متعب واقدم مستريحة





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لا احد يستطيع اهانتك الا بمساعدتك





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الضربات القوية تهشم الزجاج لاكنها تصقل الحديد





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من الافضل ان تعاني من الظلم افضل من ان تمارسه





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وردة واحدة للانسان على قيد الحياة افضل من باقة كاملة على قبره





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واخيرا نحن نميل الى تصديق الناس الذين لانعرفهم لانهم لم يخدعونا من قبل........................​