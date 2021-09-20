اقوال ثمينة

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الســــــــلام عليكم ورحمه الله وبراكاته
غالبا ماتكون الشجاعة نتيجة جهل والجبن نتيجة معرفة
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تواضع عند النصر وبتسم عند الهزيمة
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الصمت: اجابة بارعة لايتقنها الكثيرون
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لا تثقل نفسك بالكراهية فهيا اثقل مما تتصور
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اقدام متعبة وضمير مستريح خير من ضمير متعب واقدم مستريحة
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لا احد يستطيع اهانتك الا بمساعدتك
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الضربات القوية تهشم الزجاج لاكنها تصقل الحديد
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من الافضل ان تعاني من الظلم افضل من ان تمارسه
********
وردة واحدة للانسان على قيد الحياة افضل من باقة كاملة على قبره
*******
واخيرا نحن نميل الى تصديق الناس الذين لانعرفهم لانهم لم يخدعونا من قبل........................
الســــــــلام عليكم ورحمه الله وبراكاته
غالبا ماتكون الشجاعة نتيجة جهل والجبن نتيجة معرفة
********
تواضع عند النصر وبتسم عند الهزيمة
********
الصمت: اجابة بارعة لايتقنها الكثيرون
*******
لا تثقل نفسك بالكراهية فهيا اثقل مما تتصور
*******
اقدام متعبة وضمير مستريح خير من ضمير متعب واقدم مستريحة
********
لا احد يستطيع اهانتك الا بمساعدتك
*******
الضربات القوية تهشم الزجاج لاكنها تصقل الحديد
*********
من الافضل ان تعاني من الظلم افضل من ان تمارسه
********
وردة واحدة للانسان على قيد الحياة افضل من باقة كاملة على قبره
*******
واخيرا نحن نميل الى تصديق الناس الذين لانعرفهم لانهم لم يخدعونا من قبل........................