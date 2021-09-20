ماكرون يطلب “الصفح” من الجزائر ويتعهد بدفع التعويضات

ناصر dz

ناصر dz

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طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الصفح من الحركى باسم فرنسا وأعلن عن صدور قانون “الاعتراف والتعويض” الخاص بهم قريبا.

وأعلن ماكرون، الاثنين، خلال الحفل الذي خصص لإحياء ذكرى الحركى الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا في الثورة التحريرية الجزائرية. بعد تقديم الاعتذار، عن صدور قانون الاعتراف والتعويض الخاص بالحركى “قبل نهاية العام الجاري”
.وكان الإليزيه قد أعلن، الأحد 19 سبتمبر الجاري، أن إيمانويل ماكرون يريد ” اتخاذ خطوة جديدة” في “الاعتراف” بـ “تخلي” فرنسا عن الحركى، وطلب الرئيس الفرنسي “الصفح” من الحركى نيابة عن فرنسا.
 
إلياس

إلياس

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حسبي الله ونعم الوكيل فيه هذه فرنسا المجرمة مازلت تكيد الجزائر و نرسم فيها سياستها الاستعمارية و الهمجية من ابناء جلدتنا
 
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