كرة مطاطية و أربع كرات من زجاج

الرئيس التنفيذي لشركة قوقل (Google) "ساندر بيتشاي" (Sundar PICHAI) ألقى خطاباً في 60 ثانية فقط قال فيه:

تخيل الحياة لعبة من 5 كرات تتلاعب بها في الهواء محاولاً ألا تقع .. هذه الكرات أحدها مطاطية والباقي من الزجاج.



الكرات الخمس هي: العمل، العائلة، الصحة، الأصدقاء، الروح.



ولن يطول بك الحال قبل أن تدرك أن (العمل) عبارة عن كرة مطاطية كلما وقعت قفزت مرة أخرى، بينما الكرات الأخرى مصنوعة من زجاج، إذا سقطت إحداها فلن تعود إلى سابق عهدها، وستصبح إما معطوبة، أو مجروحة، أو مشروخة، أو حتى متناثرة.



عليك أن تعي ذلك، و أن تجاهد في سبيله.



أدر عملك بكفاءة خلال ساعات العمل، و اخرج وقت الانصراف لتكون مطمئناً بإخلاصك و أعط الوقت اللازم لعائلتك و أصدقائك، و خذ قسطاً مناسباً من الراحة، و اهتم بصحتك فإن ذهبت فمن الصعب أن ترجع كما كانت.