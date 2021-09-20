دخول مدرسي موفق ❤

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 5,851
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
سلام طيب من الله عليكم
بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2020/2021
اتمنى لكل براعمي الصغار والطلبة وكل الطاقم التربوي والاداري سنة دراسية موفقة ومليئة بالنجاح والاجتهاد ... وعفانا الله واياكم من هذا المرض ورزقنا الصحة والعافية
بالتوفيق للجميع
بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2020/2021
اتمنى لكل براعمي الصغار والطلبة وكل الطاقم التربوي والاداري سنة دراسية موفقة ومليئة بالنجاح والاجتهاد ... وعفانا الله واياكم من هذا المرض ورزقنا الصحة والعافية
بالتوفيق للجميع