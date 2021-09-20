دخول مدرسي موفق ❤

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,851
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
سلام طيب من الله عليكم
بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2020/2021
اتمنى لكل براعمي الصغار والطلبة وكل الطاقم التربوي والاداري سنة دراسية موفقة ومليئة بالنجاح والاجتهاد ... وعفانا الله واياكم من هذا المرض ورزقنا الصحة والعافية
بالتوفيق للجميع
 
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