دخول مدرسي موفق ❤

سلام طيب من الله عليكم

بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2020/2021

اتمنى لكل براعمي الصغار والطلبة وكل الطاقم التربوي والاداري سنة دراسية موفقة ومليئة بالنجاح والاجتهاد ... وعفانا الله واياكم من هذا المرض ورزقنا الصحة والعافية

بالتوفيق للجميع ​