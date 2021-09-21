مهارات في تنمية الذات

السلام من أهم مهارات التي من شأنها تعزيز أواصر المحبة بين الناس

الابتسامة لها مفعولها السحري، كما أنه بها استمالة كبيرة للقلوب

أقضي حاجات الآخرين تصل إلى قلوبهم فالنفوس تميل إلى من يقضي حاجتها

أعف عن الزلات و غلب نفسية التسامح.وتفقد الغائب ومن هجروك و لا تكن جافيا

لا تبخل بالهدية مهما قل سعرها، فمن يحبك يهتم أكثر بالقيمة المعنوية

فنن في تقديم النصيحة و لا تجعلها فضيحة

تحدث إلى الآخرين بمجال اهتمامهم فالفرد يميل إلى من يحاوره في مدار اهتمامهم

انتق كلماتك ترتفع مكانتك، فالكلمة الحسنة خير وسيلة لاستمالة القلوب

تواضع فالناس تنفر ممن يستعلي عليهم

تجنب تصيد عيوب الآخرين و انشغل بإصلاح عيوبك

اسعى دائما لتنويع تخصصاتك و اهتماماتك حتى تجد ما تناقشه مع الآخرين

إحذر أن تنتظر المقابل ممن قدمت لهم يوما معروفا​