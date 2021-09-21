| طموحٌ فَوْقَ السَحَآبْ |

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
| طموحٌ فَوْقَ السَحَآبْ |

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لطآمآ كآإن يترأإئى لي عأإلم من الغِيُوُمْ عندمآ تلقط أذُنَيّ كَلِمَة .. { طُمُوحْ } ..

لَعْلّ هذآ دليلٌ عَلَى أنّ طموح الكَثِيريِنْ جَمِيلَة إلآّ أنْهَآ قد تكُونْ صَعْبَةُ المنآل ..

..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( دُكْتُورَة)
..................... ..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( مُهَنْدِسَة)

و آنآ و آنآ و آنآ .. , الكَثِيرُ مِنآ من يرددُ هَذِه الجُمَل حول طُمُوحِه لَكِنّهُ لآ يسعى إليهآ ..

و البعضُ الآخر عندمآ يريد أن يحلق ليصل إلى عالَمِ الغُيوم يأتي من يكسّرُ { أجنحته
}

بإعطآئه إيحاءاتٍ سَلْبِيَة
لِكن الإنسان الناجح الذي يمتَلِكُ مايُسمى بـ ..{ أذُناً مِنْ طِينْ و آخْرى مِنْ عَجِينْ

فلا تأثّرُ بِه أيُ كَلِمةٍ .. و بذلك يستطيع التحليق .. و الوصُولْ ..
و علينآ جَميعآ آن نتعآإونَ لِتحْقِيقْ أحلآمِنآ و طُمُوحِنآ ..
و أن لآنكُونَ الآدآة التِي تَكسِرُ الأجْنِحةَ ..

و أن لآنَكُونَ سَببِلآ في تغلْغُلِ اليآسِ بَيْنَ ثَنآيآ الحُلُمِ ..

.. { فَكُلٍ مِنّآ مَلآكـٌ بِـ جَنآحٍ و آحِدْ و لآ يُمْكِنُنآ آن نَطيِرْ إلآ إذآ تَعآنَقْنآ ..

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أتمنى ينال ذائقتكمـ
 
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