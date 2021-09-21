إلياس
:: أستاذ::
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- 24 ديسمبر 2011
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- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
| طموحٌ فَوْقَ السَحَآبْ |
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لطآمآ كآإن يترأإئى لي عأإلم من الغِيُوُمْ عندمآ تلقط أذُنَيّ كَلِمَة .. { طُمُوحْ } ..
لَعْلّ هذآ دليلٌ عَلَى أنّ طموح الكَثِيريِنْ جَمِيلَة إلآّ أنْهَآ قد تكُونْ صَعْبَةُ المنآل ..
..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( دُكْتُورَة)
..................... ..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( مُهَنْدِسَة)
و آنآ و آنآ و آنآ .. , الكَثِيرُ مِنآ من يرددُ هَذِه الجُمَل حول طُمُوحِه لَكِنّهُ لآ يسعى إليهآ ..
و البعضُ الآخر عندمآ يريد أن يحلق ليصل إلى عالَمِ الغُيوم يأتي من يكسّرُ { أجنحته
}
بإعطآئه إيحاءاتٍ سَلْبِيَة
لِكن الإنسان الناجح الذي يمتَلِكُ مايُسمى بـ ..{ أذُناً مِنْ طِينْ و آخْرى مِنْ عَجِينْ
فلا تأثّرُ بِه أيُ كَلِمةٍ .. و بذلك يستطيع التحليق .. و الوصُولْ ..
و علينآ جَميعآ آن نتعآإونَ لِتحْقِيقْ أحلآمِنآ و طُمُوحِنآ ..
و أن لآنكُونَ الآدآة التِي تَكسِرُ الأجْنِحةَ ..
و أن لآنَكُونَ سَببِلآ في تغلْغُلِ اليآسِ بَيْنَ ثَنآيآ الحُلُمِ ..
.. { فَكُلٍ مِنّآ مَلآكـٌ بِـ جَنآحٍ و آحِدْ و لآ يُمْكِنُنآ آن نَطيِرْ إلآ إذآ تَعآنَقْنآ ..
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أتمنى ينال ذائقتكمـ
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لطآمآ كآإن يترأإئى لي عأإلم من الغِيُوُمْ عندمآ تلقط أذُنَيّ كَلِمَة .. { طُمُوحْ } ..
لَعْلّ هذآ دليلٌ عَلَى أنّ طموح الكَثِيريِنْ جَمِيلَة إلآّ أنْهَآ قد تكُونْ صَعْبَةُ المنآل ..
..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( دُكْتُورَة)
..................... ..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( مُهَنْدِسَة)
و آنآ و آنآ و آنآ .. , الكَثِيرُ مِنآ من يرددُ هَذِه الجُمَل حول طُمُوحِه لَكِنّهُ لآ يسعى إليهآ ..
و البعضُ الآخر عندمآ يريد أن يحلق ليصل إلى عالَمِ الغُيوم يأتي من يكسّرُ { أجنحته
}
بإعطآئه إيحاءاتٍ سَلْبِيَة
لِكن الإنسان الناجح الذي يمتَلِكُ مايُسمى بـ ..{ أذُناً مِنْ طِينْ و آخْرى مِنْ عَجِينْ
فلا تأثّرُ بِه أيُ كَلِمةٍ .. و بذلك يستطيع التحليق .. و الوصُولْ ..
و علينآ جَميعآ آن نتعآإونَ لِتحْقِيقْ أحلآمِنآ و طُمُوحِنآ ..
و أن لآنكُونَ الآدآة التِي تَكسِرُ الأجْنِحةَ ..
و أن لآنَكُونَ سَببِلآ في تغلْغُلِ اليآسِ بَيْنَ ثَنآيآ الحُلُمِ ..
.. { فَكُلٍ مِنّآ مَلآكـٌ بِـ جَنآحٍ و آحِدْ و لآ يُمْكِنُنآ آن نَطيِرْ إلآ إذآ تَعآنَقْنآ ..
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*********
أتمنى ينال ذائقتكمـ