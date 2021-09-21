| طموحٌ فَوْقَ السَحَآبْ |



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لطآمآ كآإن يترأإئى لي عأإلم من الغِيُوُمْ عندمآ تلقط أذُنَيّ كَلِمَة .. { طُمُوحْ } ..



لَعْلّ هذآ دليلٌ عَلَى أنّ طموح الكَثِيريِنْ جَمِيلَة إلآّ أنْهَآ قد تكُونْ صَعْبَةُ المنآل ..



..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( دُكْتُورَة)

..................... ..{ أنآ أَطْمَحُ أن أكون ( مُهَنْدِسَة)



و آنآ و آنآ و آنآ .. , الكَثِيرُ مِنآ من يرددُ هَذِه الجُمَل حول طُمُوحِه لَكِنّهُ لآ يسعى إليهآ ..



و البعضُ الآخر عندمآ يريد أن يحلق ليصل إلى عالَمِ الغُيوم يأتي من يكسّرُ { أجنحته

}



بإعطآئه إيحاءاتٍ سَلْبِيَة

لِكن الإنسان الناجح الذي يمتَلِكُ مايُسمى بـ ..{ أذُناً مِنْ طِينْ و آخْرى مِنْ عَجِينْ



فلا تأثّرُ بِه أيُ كَلِمةٍ .. و بذلك يستطيع التحليق .. و الوصُولْ ..

و علينآ جَميعآ آن نتعآإونَ لِتحْقِيقْ أحلآمِنآ و طُمُوحِنآ ..

و أن لآنكُونَ الآدآة التِي تَكسِرُ الأجْنِحةَ ..



و أن لآنَكُونَ سَببِلآ في تغلْغُلِ اليآسِ بَيْنَ ثَنآيآ الحُلُمِ ..



.. { فَكُلٍ مِنّآ مَلآكـٌ بِـ جَنآحٍ و آحِدْ و لآ يُمْكِنُنآ آن نَطيِرْ إلآ إذآ تَعآنَقْنآ ..



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أتمنى ينال ذائقتكمـ​