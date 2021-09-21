1imed
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- إنضم
- 30 جوان 2016
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رحّبوا معنا بالنسخة الجديدة لمنصة سكوار
ما الجديد في هذه النسخة ؟
1. الحجز مباشرة من صفحة عرض البيع من خلال الزر المخصص لذلك
2. التواصل بين البائع و المشتري أصبح يتم حصريا داخل المنصة من خلال خاصية الرسائل الجديدة
3. الإطلاع على كل الحجوزات في مكان واحد من خلال صفحة ”المعاملات“ الجديدة
4. الإطلاع على عدد معاملات كل بائع في البروفايل الخاص به
5. ظهور المبلغ المتبقي فقط من عرض البيع بشكل أوتوماتيكي (وليس المبلغ الإجمالي قبل البيع)
الباعة المعتمدين في موقع االلمة سيتم تقيتهم تلقائيا الي مستوى بائع موثوق
الموق Sekoir سكوار | The marketplace for money transfer
1. الحجز مباشرة من صفحة عرض البيع من خلال الزر المخصص لذلك
2. التواصل بين البائع و المشتري أصبح يتم حصريا داخل المنصة من خلال خاصية الرسائل الجديدة
3. الإطلاع على كل الحجوزات في مكان واحد من خلال صفحة ”المعاملات“ الجديدة
4. الإطلاع على عدد معاملات كل بائع في البروفايل الخاص به
5. ظهور المبلغ المتبقي فقط من عرض البيع بشكل أوتوماتيكي (وليس المبلغ الإجمالي قبل البيع)
الباعة المعتمدين في موقع االلمة سيتم تقيتهم تلقائيا الي مستوى بائع موثوق
الموق Sekoir سكوار | The marketplace for money transfer