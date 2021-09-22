قطع الخبز بالثوم واللحم

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال يا أعضاء وزوار اللمة الجزائرية الكِرام؟
أسأل الله لكم العافية والرزق الحلال
من منا لا يرغب بالعشاء الخفيف واللذيذ؟
اليوم جبتلكم معي وصفة تحفة وكتير سهلة والطعم عن جد شي كتير طيب
بتمنى تجربوها وتتفننو فيها كمان
يا الله على بركة الله نبدأ
رح نحتاج
خبز الباغيت او التوست
2 حبة طماطم مقطعين مكعبات صغيرة
ربع كيلو لحم مفروم [هذا إختياري]
نصف كوب بقدونس مفروم
4 ثوم مهروس
نصف كوب زبدة ذائبة
1 ملعقة كبيرة معجون الفلفل
1 بصل صغيرة مفرومة ناعم
ملح
فلفل أسود
في البداية خلطت كل المكونات مع بعضها في وعاء
ثم قمت بتقطيع الخبز ورصه في صينية بعد ان وضعت ورق الزبدة أسفل قطع الخبز
وهنا قمت بوضع الخليط على كل قطعة خبز بطريقة مرتبة بحيث لا يسقط الخليط خارج قطعة الخبز
ثم أدخلتها الفرن الذي سخنته مسبقاً على درجة حرارة 200
ونتركهم لمدة 10 دقائق أو إلى أن نحصل على اللون المرغوب به
ثم نقدمه بالطريقة التي نرغب
أنا قدمته مع القليل من دبس الرمان الى جانب طبق سلطة خضراء
هون مثلاً أكتفيت بالطماطم والبقدونس والزبدة والثوم
والطعم فعلاً طيب
إن شاء الله تجربوها وتعجبكم
إلى الملتقى بإذن الله
كيف الحال يا أعضاء وزوار اللمة الجزائرية الكِرام؟
أسأل الله لكم العافية والرزق الحلال
من منا لا يرغب بالعشاء الخفيف واللذيذ؟
اليوم جبتلكم معي وصفة تحفة وكتير سهلة والطعم عن جد شي كتير طيب
بتمنى تجربوها وتتفننو فيها كمان
يا الله على بركة الله نبدأ
رح نحتاج
خبز الباغيت او التوست
2 حبة طماطم مقطعين مكعبات صغيرة
ربع كيلو لحم مفروم [هذا إختياري]
نصف كوب بقدونس مفروم
4 ثوم مهروس
نصف كوب زبدة ذائبة
1 ملعقة كبيرة معجون الفلفل
1 بصل صغيرة مفرومة ناعم
ملح
فلفل أسود
في البداية خلطت كل المكونات مع بعضها في وعاء
ثم قمت بتقطيع الخبز ورصه في صينية بعد ان وضعت ورق الزبدة أسفل قطع الخبز
وهنا قمت بوضع الخليط على كل قطعة خبز بطريقة مرتبة بحيث لا يسقط الخليط خارج قطعة الخبز
ثم أدخلتها الفرن الذي سخنته مسبقاً على درجة حرارة 200
ونتركهم لمدة 10 دقائق أو إلى أن نحصل على اللون المرغوب به
ثم نقدمه بالطريقة التي نرغب
أنا قدمته مع القليل من دبس الرمان الى جانب طبق سلطة خضراء
هون مثلاً أكتفيت بالطماطم والبقدونس والزبدة والثوم
والطعم فعلاً طيب
إن شاء الله تجربوها وتعجبكم
إلى الملتقى بإذن الله