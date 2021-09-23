7 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية

تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، ولأنها تهدد الحياة، يجب التعامل مع الحدث كحالة طبية طارئة.

وكلما أسرع الشخص في علاج السكتة الدماغية، زادت احتمالية بقائه على قيد الحياة والتعافي. ويكشف موقع "إكسبريس" عن العلامات السبع الخفية للسكتة الدماغية التي غالبا ما يتم تجاهلها، وفقا لموقع WebMD.



• ضعف في الوجه (مثل تدلي الجفن أو الشفة).

• الغثيان.

• الدوار.



• الخدر.

• فقدان التوازن.

• كلام غير واضح.

• صداع الرأس.



ولا ينبغي أبدا تجاهل هذه الأعراض الأقل خطورة لأن التوقيت هو المفتاح لفرص التعافي من السكتة الدماغية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2003 أن المشاكل المذكورة شائعة جدا في السكتات الدماغية، على الرغم من أنها دقيقة للغاية.

وقام الباحثون بفحص التسجيلات الصوتية لمكالمات الطوارئ لمرضى السكتة الدماغية الذين أدخلوا إلى مستشفى ألماني على مدار عام.

ووفقا لـ WebMD، وجد الباحثون أنه أبلغ عن مشاكل في الكلام في ربع الحالات، وشوهد ضعف الأطراف في 22 بالمائة من الحالات، ولوحظت حالة متغيرة من الوعي في حوالي 15 بالمائة.

ونادرا ما ذكر المتصلون أعراض السكتة الدماغية الخفية، مع ضعف الوجه فقط لدى 10 بالمائة من الحالات، والتنميل في ثمانية في المائة، والدوخة لدى ستة في المائة.





وقال الباحث رينيه هاندشو، من جامعة Freidreich-Alexander-Urlangen-Nurnberg في ألمانيا: "ينتظر العديد من المرضى لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن أو تختفي. من وجهة نظر المريض، الخدر في أحد الأطراف أو حتى الدوخة والغثيان ليست مخيفة لدرجة استدعاء سيارة إسعاف".