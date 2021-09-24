السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

بسم الله الرحمان الرحيم

أنا مقبلة على امتحان شهادة التعليم المتوسط

و مازلت محتارة في كيفية اختياري تخصصي الذي سيوصلني الى حلمي

هل تخصص البرمجة

لازمله علمي و لا أدبي

و على واش لازم نبازي

واش لازم ندير من ذوكا

ممكن تساعدوني اخوتي حسب تجربتكم