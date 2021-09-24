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PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
138
النقاط
13
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا مقبلة على امتحان شهادة التعليم المتوسط
و مازلت محتارة في كيفية اختياري تخصصي الذي سيوصلني الى حلمي
هل تخصص البرمجة
لازمله علمي و لا أدبي
و على واش لازم نبازي
واش لازم ندير من ذوكا
ممكن تساعدوني اخوتي حسب تجربتكم
 
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