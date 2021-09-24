PRENNSEE89521
:: عضو مُشارك ::
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- 10 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
- مدينتي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا مقبلة على امتحان شهادة التعليم المتوسط
و مازلت محتارة في كيفية اختياري تخصصي الذي سيوصلني الى حلمي
هل تخصص البرمجة
لازمله علمي و لا أدبي
و على واش لازم نبازي
واش لازم ندير من ذوكا
ممكن تساعدوني اخوتي حسب تجربتكم
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا مقبلة على امتحان شهادة التعليم المتوسط
و مازلت محتارة في كيفية اختياري تخصصي الذي سيوصلني الى حلمي
هل تخصص البرمجة
لازمله علمي و لا أدبي
و على واش لازم نبازي
واش لازم ندير من ذوكا
ممكن تساعدوني اخوتي حسب تجربتكم