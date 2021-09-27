السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهكثيرون هم من نثق بهم ونرتاح لوصلهم ونستأنس بقربهم ونطمئن بوجودهملكن في غفوة نستيقظ ونجد أنهم تغيروا لسبب أو بدون سببتركونا أو غدروا بنا أو قاموا بطعننا في ظهورناأحبابا كانوا ..أو جيرانا..أو أصحابا أو حتى زملاءمن منكم تعرض لموقف مماثل ؟وماشدة الصدمة عليكم؟وكيف كان تصرفكم مع الوضع؟وان لم تواجهكم مثل هاته الصدمات ..كيف تكون ردة فعلكم لو حدثت معكم؟أرجو تفاعلكم ...تحياتي