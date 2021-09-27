بعد غفوة

بنت الشمال

بنت الشمال

:: عضو مُشارك ::
إنضم
30 أوت 2021
المشاركات
197
النقاط
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العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كثيرون هم من نثق بهم ونرتاح لوصلهم ونستأنس بقربهم ونطمئن بوجودهم

لكن في غفوة نستيقظ ونجد أنهم تغيروا لسبب أو بدون سبب
تركونا أو غدروا بنا أو قاموا بطعننا في ظهورنا
أحبابا كانوا ..أو جيرانا..أو أصحابا أو حتى زملاء

من منكم تعرض لموقف مماثل ؟
وماشدة الصدمة عليكم؟
وكيف كان تصرفكم مع الوضع؟

وان لم تواجهكم مثل هاته الصدمات ..
كيف تكون ردة فعلكم لو حدثت معكم؟

أرجو تفاعلكم ...تحياتي
 
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