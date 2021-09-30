حارس الكتب

هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله بهذه الوظيفة.
من رتبة المفصليات ويسمى بالعقرب الكاذب هي حشرة صغيرة تعيش غالباً في حقائب الكتب القديمة، وظيفته حماية الكتب من القمل الذي يتغذى على اللصق والغراء الموجود بها، فطعامه الوحيد هو حشرات الكتب.
لا يسبب أي ضرر على الإنسان أو الكتب بل بالعكس هو يحميها، فعندما تجده بين كتبك القديمة لا تقتله بل دعه يعمل في صمت فهو مسخر لخدمتك سبحان الله وكأن الله أراد أن يحفظ العلم الموثق لأجيال تلو أجيال ...
سبحان الله و بحمده سبحان ربي العظيم
سبحان الله و بحمده سبحان ربي العظيم