حارس الكتب

عقرب الكتب Pseudoscorpion



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هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله بهذه الوظيفة.



من رتبة المفصليات ويسمى بالعقرب الكاذب هي حشرة صغيرة تعيش غالباً في حقائب الكتب القديمة، وظيفته حماية الكتب من القمل الذي يتغذى على اللصق والغراء الموجود بها، فطعامه الوحيد هو حشرات الكتب.