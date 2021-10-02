اين مخطوطات التراث الاسلامي ؟

أيعقل انه لايوجد ولا مخطوطه واحده للتراث الاسلامي في ديار المسلمين وان كان يوجد اين هي ؟!

نحن نعلم ان هناك مخطوطات اسلاميه كتبت في عصر صدر الاسلام وقد غصت مكتبة الحكمه ببغداد بالكثير منها لكن هولاكو دمر مكتبة الحكمه اثناء غزوه العراق بمساعدة الفرس وابن العلقمي هو من دله على المكتبه كي يحرقها ونقل بعضها الى بلاد فارس لكننا اليوم بأمس الحاجه للعثور على تلك المخطوطات التي صارت تطبع بشكل مغاير عما تحتويه فهل هناك امل بالعثور على اي منها مستقبلا ؟