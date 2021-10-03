تلبيس الاسنان

chehab adel
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ما هو فينر اسنان ؟
فينرالأسنان هو فينر رقيقة بلون الأسنان يتم تثبيتها بالسطح الأمامي للأسنان لتحسين مظهرها. غالبًا ما تكون مصنوعة من مادة البورسلين أو الراتنج المركب ويتم لصقها دائمًا بأسنانك.
يمكن استخدام فينر الأسنان لعلاج عدد من المشاكل التجميلية المختلفة ، بما في ذلك الأسنان المكسورة أو المكسورة أو المتغيرة اللون أو الأصغر من المتوسط.و هناك انواع لفينير الاسنان مثل فينير الأسنان المتحرك وعدسات الفينير الثابت.
قد يحصل بعض الأشخاص على فينر واحدة فقط في حالة كسر الأسنان أو تكسيرها ، لكن العديد منهم يحصلون على ما بين ستة إلى ثمانية فينر من أجل تكوين ابتسامة متساوية ومتناسقة. الأسنان الثمانية العلوية الأمامية هي الأكثر شيوعًا في فينر الاسنان.
فينرالأسنان هو فينر رقيقة بلون الأسنان يتم تثبيتها بالسطح الأمامي للأسنان لتحسين مظهرها. غالبًا ما تكون مصنوعة من مادة البورسلين أو الراتنج المركب ويتم لصقها دائمًا بأسنانك.
يمكن استخدام فينر الأسنان لعلاج عدد من المشاكل التجميلية المختلفة ، بما في ذلك الأسنان المكسورة أو المكسورة أو المتغيرة اللون أو الأصغر من المتوسط.و هناك انواع لفينير الاسنان مثل فينير الأسنان المتحرك وعدسات الفينير الثابت.
قد يحصل بعض الأشخاص على فينر واحدة فقط في حالة كسر الأسنان أو تكسيرها ، لكن العديد منهم يحصلون على ما بين ستة إلى ثمانية فينر من أجل تكوين ابتسامة متساوية ومتناسقة. الأسنان الثمانية العلوية الأمامية هي الأكثر شيوعًا في فينر الاسنان.