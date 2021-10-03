ندى قلبي

حياتي فرحتي

حبِّي

لأجلكِ ما أكابدُهُ منَ الأحزانِ

والتَّعب ِ

فدمعي بالرُّؤى يجرى

على خدَّي َّ أنهاراً من اللهب ِ

تمزِّقُني

وتحرقُني

وتقطفُ منْ رياضِ الوردِ

لونَ الحُسْن ِ في خدِّي

سنا عمري

أرى الأزهارَ في البستانِ

تحترقُ

وسارقَ فرحتي بالأهلِ

مخترقاً

مجالسَنا

ويلقي في مسامعِنا

أزيزاً منْ حضاراتِ الرَّدى الغجري

ليقلعَ جذرَنا الدُّريَّ منْ حضنِ الضِّياءْ

ويغرسَ في ترابِ براءة اِلأزهارِ

أشواكَ البلاءْ

فهلْ تدري حبيبة ُ قلبيَ المفجوعِ بالقهرِ

بأن الليلَ آتٍ دونما فجرِ؟

رؤى فكري

تعالي نرفعُ الأنظارَ للأعلى

هناكَ النورُ يحضنُنا

بدفءِ الحبِّ يحرسُنا

ويبعدُ عن مزارعِنا هبوبَ الرِّيحِِِ

والأنواءْ

فتصفو حولنا الأجواءْ

يعلمُنا قراءاتٍ تساندُنا مدى الدَّهرِ

ويرجعُنا لجذرٍ فيهِ عزَّتُنا

نقويِّهِ

ونسقيه منَ الإخلاصِ

والإحسانْ

كؤوساً لا يدنِّسُها هوى العدوانْ

فهل تأتينَََ يا قلبي

بشمسِ الحقِّ والحبِّ

لنرفعَ جبهة َ الأغصانِ في البستانِ

للرَّبِّ

وندعو كي يساعدَنا

فليس سواهُ ينفعنا من الأغراب ِ

والعربِ

هدى دربي

تعالي نحمل ُ القرآنَ

نجعلُهُ دليلَ القلبِ والوجدانْ

ونسجدُ فوقَ تربِ الأرض ِ

بالإيمان ِ

نسقيها طهورَ الدَّمعِ بالتَّوبِ؟؟؟

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زاهية بنت البحر

مريم يمق

يكفيكم فخراً فأحمد منكم

وكفى به نسباً لعزِّ المؤمن ​