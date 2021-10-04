ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

دخل رجل عند البقال فسأل عن أسعار بعض الفاكهة، فأجابه البقال: الموز ب 20 للكيلو الواحد و التفاح ب 30 ...



ثم دخلت امرأة إلى المحل يعرفها البقال.

قالت : كم سعر كيلو الموز ؟

قال البقال: الموز ب 5 و التفاح ب 10 ...

قالت المرأة : الحمد لله.



و هنا نظر الرجل الموجود الى البقال و احمرت عيناه غضباً و أراد ان يغلظ عليه، و لكن البقال غمز للرجل و قال انتظرني قليلا .... ثم أعطى المرأة كيلو موز و كيلو تفاح ب 15 ... فذهبت و هي فرحة و تقول سوف يأكل أطفالي الحمد لله و الشكر لله ...



و بعد ان خرجت المرأة قال البقال للرجل معتذراً : و الله أني لا أغشك و لكن هذه المرأة صاحبة أربعة ايتام و ترفض أي مساعدة من أحد و كلما أردت أن أساعدها لا تقبل ... و فكرت كثيراً كيف أساعدها دون أن أحرجها و لم أجد إلا هذه الطريقة و هي خفض الأسعار لها ... أريدها أن تشعر أنها غير محتاجة لأحد و أحب التجارة مع الله بجبر الخواطر ...



هذه المرأة تأتي كل أسبوع مرة و الله الذي لا إله غيره، في اليوم الذي تشتري مني هذه المرأة أربح أضعافاً مضاعفة و أرزق من حيث لاأدري !



هنا دمعت عينا الرجل و قبل رأس البقال على موقفه ...



إن في قضاء حوائج الناس لذة لايعرفها إلا من جربها.

