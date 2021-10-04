ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

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AMH1398

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2021
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
دخل رجل عند البقال فسأل عن أسعار بعض الفاكهة، فأجابه البقال: الموز ب 20 للكيلو الواحد و التفاح ب 30 ...

ثم دخلت امرأة إلى المحل يعرفها البقال.
قالت : كم سعر كيلو الموز ؟
قال البقال: الموز ب 5 و التفاح ب 10 ...
قالت المرأة : الحمد لله.

و هنا نظر الرجل الموجود الى البقال و احمرت عيناه غضباً و أراد ان يغلظ عليه، و لكن البقال غمز للرجل و قال انتظرني قليلا .... ثم أعطى المرأة كيلو موز و كيلو تفاح ب 15 ... فذهبت و هي فرحة و تقول سوف يأكل أطفالي الحمد لله و الشكر لله ...

و بعد ان خرجت المرأة قال البقال للرجل معتذراً : و الله أني لا أغشك و لكن هذه المرأة صاحبة أربعة ايتام و ترفض أي مساعدة من أحد و كلما أردت أن أساعدها لا تقبل ... و فكرت كثيراً كيف أساعدها دون أن أحرجها و لم أجد إلا هذه الطريقة و هي خفض الأسعار لها ... أريدها أن تشعر أنها غير محتاجة لأحد و أحب التجارة مع الله بجبر الخواطر ...

هذه المرأة تأتي كل أسبوع مرة و الله الذي لا إله غيره، في اليوم الذي تشتري مني هذه المرأة أربح أضعافاً مضاعفة و أرزق من حيث لاأدري !

هنا دمعت عينا الرجل و قبل رأس البقال على موقفه ...

إن في قضاء حوائج الناس لذة لايعرفها إلا من جربها.

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
 
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