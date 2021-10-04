بطاقة تعريفية عن ابناءكم

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,664
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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دخول مدرسي موفق للتلاميذ والأساتذة والأولياء 😁😁😁

دعونا نتعرف على السنة الدراسية التي يدرسها ابنك/ابنتك أيها الولي أو الأخ/ت..

مارأيك في الاستاذ الذي يدرسه؟

توقيت الفوج؟

سأبدأ أنا:ابنتي تحضيري هذه السنة ان شاءالله
وأنتم؟؟
رأيي في الأستاذ اممم لااستطيع الحكم عليه درست حصتين فقط وكما هو معروف في القسم التحضيري في البداية يبدأون بالفترة التمهيدية.. التأقلم مع القسم والمدرسة.
توقيت الفوج:تدرس يومين في الاسبوع اراه غير منصف
خاصة ان الدراسة الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة فقط
بمعدل اربع ساعات اسبوعيا!!

ارى ضرورة مساعدتها في المنزل ومحاولة تغطية مالايتم انجازه في القسم..


الدعوة مفتوحة للجميع

👍👍
 
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