بطاقة تعريفية عن ابناءكم

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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دخول مدرسي موفق للتلاميذ والأساتذة والأولياء
دعونا نتعرف على السنة الدراسية التي يدرسها ابنك/ابنتك أيها الولي أو الأخ/ت..
مارأيك في الاستاذ الذي يدرسه؟
توقيت الفوج؟
سأبدأ أنا:ابنتي تحضيري هذه السنة ان شاءالله
وأنتم؟؟
رأيي في الأستاذ اممم لااستطيع الحكم عليه درست حصتين فقط وكما هو معروف في القسم التحضيري في البداية يبدأون بالفترة التمهيدية.. التأقلم مع القسم والمدرسة.
توقيت الفوج:تدرس يومين في الاسبوع اراه غير منصف
خاصة ان الدراسة الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة فقط
بمعدل اربع ساعات اسبوعيا!!
ارى ضرورة مساعدتها في المنزل ومحاولة تغطية مالايتم انجازه في القسم..
الدعوة مفتوحة للجميع